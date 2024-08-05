凱米颱風後旅行不便險理賠恐暴增 主要有這七項
強烈颱風凱米侵台，除了讓民眾放了二天的颱風假 ，也造成許多在暑假期間安排外出旅遊的遊客，因為飛機停飛、或提早、或延遲而打亂計畫，也凸顯旅行不便險的重要。
這次凱米颱風侵台，根據統計，7月24、25兩天有近400個航班受到影響。由於影響班次多，因此預期會有很多的旅行不便險理賠發生。
根據調查，產險業者的旅行不便險承保範圍主要有旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、個人賠償責任、緊急救援費用、旅行期間居家竊盜、班機改降補償、現金竊盜、信用卡盜用損失、劫持事故補償、食物中毒慰問金等14項保障。
民眾受凱米颱風影響可能會有的損失為旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、班機改降補償等項目。
新安東京海上產險表示，民眾除了自己直接投保旅行不便險外，也會透過旅行社、保險經紀人、代理人的保險業務員來購買，因此呼籲這次有受到凱米颱風影響的民眾趕快檢視自己的投保內容是否有符合理賠申請條件，並記得向航空公司索取證明，如果有可理賠項目的金錢上的額外支出，也需要保留好相關單據，向投保的保險公司申請理賠。
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