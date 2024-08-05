聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／卓揆展打詐決心：讓騙人被抓、騙到手的沒錢可花
行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「打詐絕不是越打越多，而是不打更多。」他也提出打詐的目標將是三件事：「讓想騙的人不敢騙，騙到手的怕被捉，拿到錢的不敢花。」
卓榮泰致詞時，先提麟洋配奧運拿金牌，在國際競技體壇發光發熱，並且創造這一代國人的光榮與使命，他也興奮的當場說：「再感謝麟洋，並讓全體給予掌聲！」，隨後話鋒一轉強調，詐團這麼繼續猖狂：「就是分裂人心！」因此，政府和金融業者一方面要團結國人，另一方面也要嚇阻這種敗壞人心的行為，讓反詐嚴厲執行。
金管會主委彭金隆受訪時表示，金融機構在防詐方面做很多，第一線的行員在112年在阻詐1萬1千3百多件，金額大約有76億，加上今年30多億，已超過百億，對帳戶管理也有非常多措施來防阻詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言