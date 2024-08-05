影／卓揆展打詐決心：讓騙人被抓、騙到手的沒錢可花

行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「打詐絕不是越打越多，而是不打更多。」他也提出打詐的目標將是三件事：「讓想騙的人不敢騙，騙到手的怕被捉，拿到錢的不敢花。」

卓榮泰致詞時，先提麟洋配奧運拿金牌，在國際競技體壇發光發熱，並且創造這一代國人的光榮與使命，他也興奮的當場說：「再感謝麟洋，並讓全體給予掌聲！」，隨後話鋒一轉強調，詐團這麼繼續猖狂：「就是分裂人心！」因此，政府和金融業者一方面要團結國人，另一方面也要嚇阻這種敗壞人心的行為，讓反詐嚴厲執行。