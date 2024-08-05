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影／卓揆展打詐決心：讓騙人被抓、騙到手的沒錢可花

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，與行政院打詐辦公室主任李憲明（左一）、 金管會主委彭金隆（右二）、內政部長劉世芳（右一）、等相關部會首長進行啟動儀式。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，與行政院打詐辦公室主任李憲明（左一）、 金管會主委彭金隆（右二）、內政部長劉世芳（右一）、等相關部會首長進行啟動儀式。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「打詐絕不是越打越多，而是不打更多。」他也提出打詐的目標將是三件事：「讓想騙的人不敢騙，騙到手的怕被捉，拿到錢的不敢花。」

卓榮泰致詞時，先提麟洋配奧運拿金牌，在國際競技體壇發光發熱，並且創造這一代國人的光榮與使命，他也興奮的當場說：「再感謝麟洋，並讓全體給予掌聲！」，隨後話鋒一轉強調，詐團這麼繼續猖狂：「就是分裂人心！」因此，政府和金融業者一方面要團結國人，另一方面也要嚇阻這種敗壞人心的行為，讓反詐嚴厲執行。

金管會主委彭金隆受訪時表示，金融機構在防詐方面做很多，第一線的行員在112年在阻詐1萬1千3百多件，金額大約有76億，加上今年30多億，已超過百億，對帳戶管理也有非常多措施來防阻詐騙。

銀行公會理事長雷仲達今天出席「金融反詐高階論壇」並致詞。者胡經周／攝影
銀行公會理事長雷仲達今天出席「金融反詐高階論壇」並致詞。者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（前中）今天出席「金融反詐高階 論壇」，並與政務委員林明昕（右三）、 金管會主委彭金隆（左三）、內政部長劉世芳（左一）、等相關部會首長合影。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（前中）今天出席「金融反詐高階 論壇」，並與政務委員林明昕（右三）、 金管會主委彭金隆（左三）、內政部長劉世芳（左一）、等相關部會首長合影。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，與行政院打詐辦公室主任李憲明（左三）、 金管會主委彭金隆（右四）、內政部長劉世芳（右三）、法務部長鄭銘謙（左二）等相關部會首長進行啟動儀式。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，與行政院打詐辦公室主任李憲明（左三）、 金管會主委彭金隆（右四）、內政部長劉世芳（右三）、法務部長鄭銘謙（左二）等相關部會首長進行啟動儀式。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，並與政務委員林明昕（左三）、 金管會主委彭金隆（右三）一起頒獎給阻詐有功的銀行行員。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「金融反詐高階論壇」，並與政務委員林明昕（左三）、 金管會主委彭金隆（右三）一起頒獎給阻詐有功的銀行行員。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「讓想騙的人不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手的沒錢可花」。者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「讓想騙的人不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手的沒錢可花」。者胡經周／攝影

卓榮泰 詐騙 金管會

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