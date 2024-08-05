旅行不便險理賠恐暴增 新安東京海上產險加速賠付

凱米颱風是自2016年強烈颱風尼伯特之後，暌違近8年第一個登陸台灣的「強烈颱風」。凱米的名字是韓文螞蟻的意思，但凱米的強度與帶給台灣的災害卻遠遠超過他名字。凱米颱風的侵台除了讓台灣民眾放2天的颱風假以外，也造成許多在暑假期間安排外出旅遊的遊客，因為飛機停飛、或提早、或延遲而打亂計畫。

根據調查，產險業者的旅行不便險承保範圍主要有旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、個人賠償責任、緊急救援費用、旅行期間居家竊盜、班機改降補償、現金竊盜、信用卡盜用損失、劫持事故補償、食物中毒慰問金等14項保障，而民眾受凱米颱風影響可能會有的損失為旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、班機改降補償等項目。

新安東京海上產險表示，民眾除了自己直接投保旅行不便險外，也會透過旅行社、保險經紀人、代理人的保險業務員來購買，因此呼籲這次有受到凱米颱風影響的民眾，趕快檢視投保內容是否有符合理賠申請條件，並記得向航空公司索取證明，如果有可理賠項目的金錢上的額外支出，也需要保留好相關單據，向投保的保險公司申請理賠。

由於這次凱米颱風影響交通層面很廣，新安東京海上產險特別調整旅行不便險的理賠人力，除了持續關懷客戶協助理賠申請作業外，更透過系統整合加速理賠作業效率，以因應可能大量湧入的旅行不便險理賠案件，積極讓符合理賠條件的民眾能盡速獲得補償，同時藉此提醒民眾：每次的旅遊計畫一定要購買旅行不便險保障，不要讓突來的意外影響快樂出遊的心情。