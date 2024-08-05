晉泰董座吳金泉違反證交法遭判六年六個月 公司：營運一切正常

資服廠晉泰（6221） 5日公告，法人董事長代表人吳金泉涉嫌違反證券交易法案，台灣高等法院更改判決結果為六年六個月。晉泰表示，吳金泉個人行為與公司無關，公司營運一切正常。

晉泰公告，吳金泉不服台灣高等法院二審之判決六年八個月，故提起上訴，經最高法院撤銷發回，現由台灣高等法院更改判決結果為六年六個月。

晉泰表示，吳金泉將委由律師繼續上訴，以捍衛清白，此案為法人董事長之代表人個人行為，與本公司無關，對財務、業務均無重大影響。

吳金泉為股市聞人，2003年起接連入主興泰（1235）、福懋油（1225）、福壽（1219）、晉泰等上市櫃公司，2020年因涉嫌福懋油掏空案，與福懋油前董座吳美紅（吳金泉胞妹）、時任興泰財務主管秦慧如等三人，同遭台中地檢署起訴。