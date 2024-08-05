台股為何崩跌、要救市嗎？ 金管會主委QA 一次釋疑

台股從前波收盤高點24390點至今已大跌18.7%，幾乎逼近了空頭定義的20%，也跌破了賴政府就任前一天的21258點，為何台股這波急劇下殺？基本面出現疑慮了嗎？金管會要救市嗎？

金管會主委彭金隆出席研訓院打詐頒獎典禮後，對外界疑慮一次釋疑。他認為，台股受國際經濟數據、部分大型科技股財報、及中東地緣政治等諸多因素影響，但至今台股漲幅仍居亞股之首「台股相對韌性強」。

他說，股市走勢終將回歸基本面，提醒投資人多關注上市櫃公司財業務表現「股市波動有上下，我提醒投資人，要看投資標的本質和未來展望，這才是最重要的。」而台股基本面仍非常穩健。

以下是採訪QA：

Q：台股今天崩跌，金管會有何看法？

彭：台股與國際股市有高度連動，最近受到國外經濟數據影響、及部分大型科技股財報問題和中東地緣政治等諸多因素影響到股市。

台股過去漲幅，以全亞洲來看是最高，到8月5日止，漲幅還是全亞洲之冠，今天跌幅很大，以相對來看，股市相對韌性強。

其次，證交所和櫃買也開了記者會，也對外說明了，台灣產業基本面不錯。也有提及經濟成長率3.94%，財政部公布出口連續八個月正成長，經濟對策指標也轉紅燈，諸多訊息呈現台灣經濟環境，並不見得是跟國際一樣，只是台股受到影響，呈現同步大幅下跌 。

交易所也跟大家報告，上市櫃公司過去表現很優異。六月底上市櫃公司累計營收超過20兆元年增10%，這是非常亮麗，也是台股過去表現相對穩健的原因。

但不可否認的是，台股受到全球連動，國際股市今天跌幅都比台股大，如日股也有熔斷，這是全球需要面對的問題。

股市走勢終將回歸基本面，我們提醒投資人多關注國內上市櫃公司財業務表現，依據自己投資策略，審慎選股。

金管會關注股市所有議題，密集召集證券周邊單位研商，後續密切關注國際市場變化，包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治和一些總體經濟數據對台股影響。

也會持續督促證交所和櫃買加強上市櫃公司資訊揭露，特別是上市櫃公司優異表現讓投資人知道台灣價值。

若未來股市發生非理性下跌，必要時，會請證交所和櫃買評估採取必要措施。

Q：目前台股有非理性下跌嗎？若明天繼續大跌，會祭出措施嗎？

A：今天台股下跌原因很多，受到國際經濟情勢影響，周邊國家股市波動比台股還大，會密切關注是否是此(國際經濟)因素，會隨時開會研商，討論必要措施。

Q：目前台股還不到非理性現象？

A：股市波動有上有下，台灣產業過去表現，我剛跟大家報告的這些數據是具體和明確，我提醒投資大眾，很重要是要看投資標的本質和未來展望，這才是最重要的。

Q：是否考慮縮短漲跌幅或是沙盤推演？

證期局長張振山：會跟周邊單位做開會研商，掌握這個市場，例如今天外資賣超，上週五是914億元，今天是630多億元，幅度有收斂下來 。

到8月2日止整戶擔保維持率163%，只要不低於150%幾..以上次股市來看，大概是150%幾 就會介入這個市場，目前來看，還是有點距離的。