要不要救市？金管會看擔保維持率 跌破這價位就可能出手

台股5日大跌1807點、跌破兩萬大關，市場關注金管會是否祭出救市措施，證期局長張振山說，以前波介入股市的市場指標數字來看，「大概整戶擔保維持率低於150幾%，就會介入這個市場」，但他強調，就目前來看，仍有段距離。

據證交所數字，截至上周五（8月2日）整戶擔保維持率是163%，但今天又崩跌1807點，可能很快就碰到金管會「救市出手的警戒線」。

金管會前波祭出救市措施是2022年9月30日，當時台股9月單月跌幅逾10%、整戶擔保維持率跌到158%低點、外資借券賣出占比一路飆漲到3.76%，這台股三大關鍵指標惡化，金管會終出手。

當時金管會推出兩項穩定股市措施，一、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的30%、降到20%」，二、融券保證金成數從90%提高到100%，可拉高空方成本、減緩台股賣壓，提振投資人信心。

隨後更在2022年10月21日，等於是不到一個月，再度宣布有條件禁止平盤下放空。

換言之，這波金管會是否救市，可觀察整戶擔保維持率是否跌破158%，及外資借券賣出是否破3.76%等「兩大救市出手警戒線」。