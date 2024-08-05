從麟洋奧運奪金談到阻詐 閣揆卓榮泰要做三件事

閣揆卓榮泰今日在金融反詐高階論壇致辭時，開場白不但直接以齊麟奧運拿金牌開場，隨即話鋒一轉，強調詐騙就是「分裂人心」，卓榮泰更強調，「打詐絕不是越打越多，而是不打更多。」他也提出打詐的目標將是三件事：「讓想騙的人不敢騙，騙到手的怕被捉，拿到錢的不敢花。」

卓榮泰在致辭時，先提齊麟奧運拿金牌，他指出，昨天全國國人在晚上那一刻，看到國手這麼傑出表現，不僅振奮及高興，尤其在巴黎奧運的現場，他看到這麼多加油的國人同胞，在高唱國旗歌時，心中唱道「勿自暴自棄、勿固步自封」，更有感觸，認為儘管在國際情勢下，台灣只能在奧運現場唱國旗歌，但台灣仍能在國際競技體壇發光發熱，並且創造這一代國人的光榮與使命，他也興奮的當場說：「再感謝齊洋，並讓全體給予掌聲！」

卓榮泰指出，體育活動最能團結國人，把全民的心凝聚一起，話鋒一轉他強調，詐團這麼繼續猖狂：「就是分裂人心！」因此，政府和金融業者一方面要團結國人，另一方面也要嚇阻這種敗壞人心的行為，讓反詐嚴厲執行。

卓榮泰還說，他可以體會現在銀行員為了阻詐，臨櫃業務的手續辦理更為繁複，甚至員警也得到場，他自己就有切身經驗。他說，因為家裡要裝潢，行員就問的很詳細：「到最後我只能說，不匯的話，今天無法回家！」這代表行員都受到周全的訓練和要求，在最後一刻受到提醒，減少風險的可能，以在阻詐工作上的推進更有成效。

卓榮泰也強調，識詐比阻詐更重要，希望透過對年輕朋友給更多資訊傳遞，對家裡的長輩也更多資訊的聯繫，從學園合作開始努力，工作持續進行。

銀行公會理事長雷仲達致辭時也指出，去年底全體銀行阻詐11000多件，新台幣76億，今年上半年金額有38億，而不到2年，已成功攔阻超過百億金額，從111年8月迄今6月，境外有新台幣2.2億阻詐，另外，銀行公會也協助加強網防詐措施，約轉審核由次一日改次二日生效，以及事前、中、後台的管控措施，並且提供灰名單平台，包括提供了共通、疑似不法，屬異常等21種交易態樣，並試辦疑似詐騙境內金融帳戶預警機制。