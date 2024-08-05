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銀行生成式AI創舉出籠！永豐銀運用GAI首創Orbit.AI

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行引領業界、運用GAI（Generative Artificial Intelligence，生成式人工智慧）首創為客戶打造的「Orbit.AI投資水晶球」，即（5）日起正式上線。永豐銀行表示，為掌握國內外金融脈動，運用GAI技術，透過獨家模型運算推出投資水晶球服務，蒐集自逾百家新聞媒體、上千篇新聞資料，依臺灣、美國與中國等三大市場分類並聚焦近5日重要事件，自動生成當日最新論述，協助客戶快速理解、精準解讀市場資訊與趨勢。

GAI質量並用，市場趨勢精準掌握。相較當前銀行業者導入GAI多以內部使用為主，永豐銀行指出，進一步應用GAI強化與客戶接觸，以打造客製化的多元金融市場資訊平台為目標，獨家首創Orbit.AI投資水晶球，從國內外逾500個媒體平台的新聞資料庫中，分類並選出與三大市場最相關新聞，運用GAI生成式技術，大量讀取新聞資料並結合質化論述與量化數據，加入時間序、新聞權重及同集團－永豐投顧的專業展望等參數，組成指令重寫文本，最終產出近5日內最貼近現況的重要市場資訊，協助客戶快速掌握趨勢。

最新訊息推播，未來開放自選訂閱。永豐銀行表示，實名綁定永豐銀行LINE官方帳號即可收取Orbit.AI投資水晶球的最新推播；即日起至8月16日，每周一、三、五於永豐銀行LINE官方帳號閱讀Orbit.AI投資水晶球所提供的資訊，可獲得限量小蜜豐金Bee點數；預計今（2024）年底前，開放主動選擇偏好市場或訂閱訊息功能。透過永豐銀行官方網站、行動銀行或DAWHO App亦可點擊Orbit.AI投資水晶球網頁連結以閱讀最新市場資訊。

AI 永豐銀行

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