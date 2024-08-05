奧運金牌二連霸！土銀8月15日表揚王齊麟 將推優惠活動

土銀王齊麟搭檔李洋組成我國黃金男雙「麟洋配」，繼2020東京奧運羽球男雙奪下台灣奧運史上首面羽球金牌，本屆巴黎奧運成功衛冕金牌，不僅創下台灣NO.1紀錄，更是奧運史上首次出現羽球男雙二連霸。土地銀行已訂於8月15日下午表揚球隊有功人員，另將陸續推出各項業務慶祝活動。

本屆巴黎奧運羽球男子雙打項目參賽隊數由16組增加為17組，其中D組有5組選手參賽，須多打1場賽事，「麟洋配」竟恰巧抽中D組，即媒體所稱的「死亡之組」，小組中多為世界排名前10名的隊伍，如丹麥、日本及大陸等隊，但「麟洋配」一路過關斬將，小組賽先後擊退世界排名第8的日本隊、世界排名第2的丹麥隊及美國隊，以全勝之姿從小組賽出線，八強賽先打敗泰國隊，四強賽又再度打敗丹麥隊，一路殺進金牌戰，對決世界第1的中國隊選手。

「麟洋配」金牌戰前透過專屬教練陳宏麟等教練團的情蒐與賽前策略，開場多次針對弱點攻擊，比賽末段更掌握對手失誤及多次強攻，最終有驚無險以2比1獲勝，衛冕金牌，當下舉國歡騰，總統賴清德也在第一時間致電給王齊麟的父親，感謝「麟洋配」為國家拚戰、成功連霸為台灣創造歷史。

此外，土銀網球隊預備隊員曹家宜現年20歲，為我國網壇新生代好手，本屆奧運獲得「台灣一姊」謝淑薇青睞，欽點參加雙打項目。曹家宜雖是首次參與奧運，但站上五環殿堂毫不怯場，攜手謝淑薇勇闖八強戰，最終並列第5名，追平我國參與奧運網球女雙最佳紀錄。

土地銀行依循國家政策培訓球類運動優秀選手，自民國65年成立羽球隊迄今已48年，再於民國86年成立女子網球隊、隊史約27年，土銀每年均編列專案經費推動球隊運作，並在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，長年為國家代表隊選手之養成搖籃。

在土地銀行扎實穩健的訓練及完善制度下，近年培育出「麟洋配」王齊麟、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、張課琦/陳信遠、陳子睿/林煜傑、陳勝發/陳政寬，女雙楊景惇/張淨惠及林芝昀/許尹鏸，混雙柏禮維/張淨惠、盧震/李芷蓁、陳政寬/許尹鏸、邱相榤/林芝昀及張課琦/林彥妤，「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜，可謂強將輩出。

另土銀球員參加2024第二次全國羽球排名賽，8月4日也榮獲男子雙打冠軍及季軍、男女混雙亞軍及季軍佳績。在數十年如一日的長期耕耘下，土地銀行已連續15年獲頒教育部體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項。