台中銀攜手一卡通 連結帳戶享100元儲值金回饋

台中銀行（2812）為持續提供客戶多樣且便捷的電子支付選擇，已與多家支付業者串連，今年8月再與一卡通公司攜手合作，推出一卡通iPASS MONEY連結帳戶儲值消費服務，展現積極擴展支付生態圈的決心。

客戶只要透過iPASS MONEY APP或開啟LINE錢包選擇LINE Pay中的iPASS MONEY完成連結台中銀行帳戶，便可輕鬆透過台中銀行帳戶「儲值」至iPASS MONEY帳戶，客戶可使用iPASS MONEY乘車碼搭乘全台大眾運輸，還能享有iPASS MONEY提供的各項消費付款及繳費服務。客戶也能透過iPASS MONEY APP「提領」功能，將帳戶餘額，提領回台中銀行帳戶，滿足資金靈活運用的需求。

台中銀行努力打造電子支付場域，繼去年與全支付合作及推出台中銀行 Lolly Pay 服務後，今年也攜手愛金卡公司，合作推出 icash Pay 連結帳戶消費扣款服務，客戶透過「icash Pay」APP 連結「台中銀行帳戶」，便可直接到 icash Pay 配合的通路消費付款，而擁有眾多消費場域的 icash Pay，也早已融入一般民眾的日常生活中，除了可用於 7-ELEVEN 消費外，更涵蓋了生活服務、餐飲、交通、線上購物、繳費稅及保險等場域。

台中銀行為慶祝服務上線，自今年8月1日起至12月31日止，舉辦「iPASS MONEY連結帳戶消費儲值」優惠活動，客戶以iPASS MONEY連結台中銀行存款帳戶，單筆消費金額滿新臺幣100元且自該帳戶單筆儲值金額大於或等於消費金額者，享iPASS MONEY儲值金100元回饋，限量5,000名（每一客戶限回饋一次）。

台中銀行因應數位金融浪潮，以提供客戶更便利的支付方式為目標，持續擴展支付生態圈，讓民眾無論身處何處，都能輕鬆享有金融服務，為客戶打造全方位的金融服務體驗。