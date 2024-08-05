安聯人壽推出滙豐單獨賣 外幣利率變動型養老保險

父親節將至，身為家中經濟支柱，更應將自身的保障擺在第一位；安聯人壽推出由滙豐銀行獨賣的「安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險(定額給付型)」，保障25年，一方面可為自己打造堅固的保障，穩健照顧家人；另一方面，更有機會享有增值回饋金增購保額，保單屆滿6年後，並可選擇現金給付，可及早準備退休金。

根據衛福部統計，男性因意外身故比例為女性的 2.4倍，男性事故、健康風險高，一旦發生意外或疾病時，將對家庭的經濟造成重大衝擊。

儘管今年受到國際政治與經濟等各項環境因素，美元匯率較去年強勢，但美元仍是台灣人多元幣別資產配置上的重要選擇之一，美元保單目前利率相對較高，在拉高保障及累積資產上，加上利率變動型保險商品宣告利率也會適度反應市場利率的漲幅，有機會參與利率調漲。因此，利率變動型美元商品一直是多數民眾在資產配置上的首選。

「安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險(定額給付型)」透過多重功能保險超前部署，做好美元資產配置與壽險保障，商品共具三項特色：

一、繳費年期選擇多，除了躉繳，還能選擇2年、3年及6年等不同繳費年期，分散繳費壓力。

二、具增值回饋金機制，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享有增值回饋金，有機會能增加保障額度，保單屆滿六年後，更有彈性選擇方式，可以繼續選擇增購保額或改為現金給付，打造優質退休生活。

三、靈活給付、財務好安排。滿期、身故或完全失能保險金可以選擇一次給付或是分期給付，資金規劃更靈活，相當適合想運用穩健工具累積退休金或規劃資產傳承的客戶。