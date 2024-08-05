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安聯人壽推出滙豐單獨賣 外幣利率變動型養老保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安聯人壽與滙豐銀行聯手推出安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險（定額給付型），美元收付，享增值回饋金機會，並可選保險金分期給付。圖/資料照片
安聯人壽與滙豐銀行聯手推出安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險（定額給付型），美元收付，享增值回饋金機會，並可選保險金分期給付。圖/資料照片

父親節將至，身為家中經濟支柱，更應將自身的保障擺在第一位；安聯人壽推出由滙豐銀行獨賣的「安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險(定額給付型)」，保障25年，一方面可為自己打造堅固的保障，穩健照顧家人；另一方面，更有機會享有增值回饋金增購保額，保單屆滿6年後，並可選擇現金給付，可及早準備退休金

根據衛福部統計，男性因意外身故比例為女性的 2.4倍，男性事故、健康風險高，一旦發生意外或疾病時，將對家庭的經濟造成重大衝擊。

儘管今年受到國際政治與經濟等各項環境因素，美元匯率較去年強勢，但美元仍是台灣人多元幣別資產配置上的重要選擇之一，美元保單目前利率相對較高，在拉高保障及累積資產上，加上利率變動型保險商品宣告利率也會適度反應市場利率的漲幅，有機會參與利率調漲。因此，利率變動型美元商品一直是多數民眾在資產配置上的首選。

「安聯人壽美利好鑽外幣利率變動型養老保險(定額給付型)」透過多重功能保險超前部署，做好美元資產配置與壽險保障，商品共具三項特色：

一、繳費年期選擇多，除了躉繳，還能選擇2年、3年及6年等不同繳費年期，分散繳費壓力。

二、具增值回饋金機制，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享有增值回饋金，有機會能增加保障額度，保單屆滿六年後，更有彈性選擇方式，可以繼續選擇增購保額或改為現金給付，打造優質退休生活。

三、靈活給付、財務好安排。滿期、身故或完全失能保險金可以選擇一次給付或是分期給付，資金規劃更靈活，相當適合想運用穩健工具累積退休金或規劃資產傳承的客戶。

保單 保險金 退休金

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