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業界首創 國泰產險推點數與電子票券繳費

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新型態服務模式，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景。圖／業者提供
國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新型態服務模式，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景。圖／業者提供

國泰金控（2882）旗下國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新型態服務模式，國泰產險首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，甫於2024年7月獲金管會支持並核准業務試辦，10月將正式推行，客戶於國泰產險官網投保車險或旅遊險時，可透過「小樹點」或「PayEasy保險票券」抵換保費且無上限，提升民眾網路投保意願與便捷性，未來也將持續透過跨業點數/票券合作，提供更多元便利的多元金融體驗。

小樹點為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，提供全集團客戶及員工作為獎勵與企業福利的回饋，並於多元場景如電商平台或生活類App等使用，本次試辦更賦予客戶可直接抵換保費的權益。

國泰產險數位生態發展部協理蔡靜宜表示：「國泰產險網投保費收入穩定成長，同時我們也觀察到，雖然點數經濟盛行於各行各業，使用點數支付與票券兌換的場景也相當多元，但在保險業較少運用，因此推出業界首創的點數與電子票券抵換保費服務，期望為客戶打造更便利的數位保險體驗，同時也做為集團整合生活場景與金融服務的第一步，期待未來能建構更完善的金融生活點數生態圈」。

根據產險公會統計，今年上半年產險業網路投保簽單保費達22.9億元，年增27%，旅遊相關險種占比逾半數，正適逢暑假旅遊旺季，預期將更帶動旅遊險成長。

國泰產險為提升民眾網路投保體驗，與過往刷信用卡獲發卡行紅利抵充保費不同，本次試辦推出「點數或電子票券抵換保險費」服務，客戶於國泰產險官網投保車險或旅遊險時，即可用「小樹點」（首次需先綁定）或「PayEasy保險票券」抵換保費且無上限，多一個繳費選擇。國泰產險透過拓展多元的支付管道與跨業點數生態圈，期能促進民眾自主保險意識，提高網路投保互動黏著度。

未來，國泰產險將持續跨界攜手各產業夥伴，致力於技術和服務上的創新，為廣大消費者帶來便利的保險服務體驗，提供多元便利的金融體驗與金融友善環境。例如，國泰產險客戶於今年暑假旅遊旺季網路投保海外旅遊險，即可獲大都會計程車、Uber機場乘車優惠券；此外若前往日本沖繩、北海道並符合相關活動資格，輸入專屬活動碼可再獲得KKday提供的沖繩、北海道租車9折優惠券。

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