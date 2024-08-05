股匯分道揚鑣！ 台股崩逾千點 新台幣匯率逆勢升 匯銀主管曝原因
全球股災再現。美國就業報告欠佳，引發投資人對美國經濟硬著陸的憂慮，美股領跌，台股開盤跟進下殺，盤中暴跌逾1700點，不過新台幣兌美元匯率不畏台股跌勢洶洶，逆勢升值，最高升抵32.665元，強漲1.52角。
新台幣兌美元今天中午暫收32.715元，升1.02角，台北外匯經紀公司成交金額10.86億美元。早盤最高32.665元、最低32.765元。
對此，匯銀主管說，外資早盤匯出不像上周五這麼洶湧，反而還有小幅匯入，不過還要觀察外資是否會集中在今天下午，或之後的一、二天才大舉落跑。
美國公布的一連串經濟數據令人大失所望，掀起衰退疑慮，加上美國科技股財報不如預期，美國股市在雙重利空夾擊下重挫，亞股跟著烏雲罩頂。
台股殺聲隆隆，新台幣兌美元卻是走自己的路，今天以32.7元開出，在美元重摔、亞幣反彈之下，早盤最高升抵32.665元，勁揚1.52角。
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