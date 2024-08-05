美達科技攜元大銀 開辦員工持股信託

美達科技股份有限公司（6735）經董事會通過辦理「員工持股信託」案，選定由元大金控旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方簽訂員工持股信託契約。

美達科技董事長陳林杰表示，美達科技一向堅持ESG企業社會責任理念，面對全球社會、景氣、氣候等環境的變化，身為地球村的一份子，在追求持續成長與績效之際，更應善盡企業社會責任，堅守創造企業與社會一同向上、向善的使命感；加上政府於近兩年積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司之向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。

美達科技今年開始著手規劃辦理「員工持股信託」，透過公司獎勵金100%相對提撥，有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工持股信託」能有機會參與公司業務經營績效成果，藉由定期定額投資公司股票及時間複利效果持續累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使其退休後更得以經濟自主，保障退休生活。

美達科技選擇辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，協助了解員工持股信託業務相關流程，依據公司需求提供規劃建議，促成「員工持股信託」案順利推動。美達科技員工組成員工持股會，由持股會代表人代表員工與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資美達科技股票，達成員工與公司共榮之目的。

美達科技董事長陳林杰表示，員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」執行，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。