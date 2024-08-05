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中華郵政發行「羽戴同行郵摺」 8月6日起開始預購

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
中華郵政發行羽戴同行郵摺。（中華郵政提供）
中華郵政發行羽戴同行郵摺。（中華郵政提供）

巴黎奧運正如火如荼進行中，中華郵政指出，戴資穎為台灣首位世界羽球球后，羽壇表現亮眼為表彰小戴對台灣羽球的貢獻，特發行「羽戴同行郵摺」1款，售價新台幣350元，自2024年8月6日上午8時30分起在各地郵局及中華郵政i集郵網站開始預購，2024年9月20日起民眾可至郵局取貨，網站訂購者由郵局陸續寄出。

中華郵政說明，本郵摺採橫式3摺頁設計，封面運用鮮明幾何色塊呈現小戴揮拍馳騁球場的英姿，以其近年征戰國際賽事經典照片為主視覺，內含戴資穎結合永續個人化郵票橫式版1張、球員卡及明信片各2張，均印有戴資穎簽名字樣，值得珍藏。

回顧小戴羽球生涯，創下過無數輝煌賽事，為史上勝場及國際賽奪冠次數最多的女單紀錄保持人。在璀璨耀眼的成績背後，更令人激賞的是小戴奮戰到底的精神，竭盡所能、全力以赴迎戰每場比賽的堅持與毅力，永不放棄的運動家精神，引領著全民一同前行。

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