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惠譽信評：台灣純網路銀行將透過多元化拓展收入來源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評表示，台灣的純網路銀行（純網銀）將擴展至企業金融及其他手續費收入相關的業務，以擴大其營收基礎，實現可持續的獲利能力。

台灣三家純網銀 - 樂天國際商業銀行股份有限公司 （ 'A+（twn）'/穩定）、連線商業銀行股份有限公司 （'BBB+（twn）'/穩定） 及將來商業銀行股份有限公司 – 於2023年之虧損皆有收斂，受益於放款及投資活動的利差收入改善。

台灣的純網銀主要專注於無擔保個人放款，但惠譽預期，它們的業務模式將不斷演進及多元化。 隨著近期主管機關開放，純網銀開辦企業放款、外匯以及基金銷售業務的計劃應可在中長期內提升其商業概況。 這些計劃亦將提高其放款在總資產中的佔比（於 2023 年底平均為 38%）及非利息收入，從而擴大其盈利來源。 與此同時，純網銀可能會探索其他途徑（例如，開發中小企業放款和服務信用狀況較弱的消費者）以獲得更高的收益，儘管風險概況的迅速擴張可能會導致潛在的信用成本上升。

惠譽預期，台灣的純網銀在達到損益兩平前將繼續依賴股東的常態性資本支持。 台灣受評的純網銀之信用評等主係基於來自母公司的非常態性支援，並由其策略重要性及與母公司集團的品牌共享所驅動。

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