台股狂殺1500點 新台幣逆勢勁揚逾1角

美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟硬著陸的憂慮，美股領跌之下，台股開盤跟進下殺，暴跌逾1500點，不過新台幣兌美元不甩台股跌勢洶洶，逆勢上揚，最高升抵32.665元，強漲1.52角。

美國公布的一連串經濟數據令人大失所望，掀起衰退疑慮，加上美國科技股財報不如預期，美國股市在雙重利空夾擊下重挫，亞股跟著烏雲罩頂。

台股今天開盤20982.92點，早盤最低跌破20000點大關，下跌逾1600點。

台股殺聲隆隆，新台幣兌美元卻是走自己的路，今天以32.7元開出，在美元重摔、亞幣反彈之下，早盤最高升抵32.665元，勁揚1.52角。

匯銀人士分析，美元下殺至103價位，亞幣順勢反彈，不過台股下修幅度相當大，加上上週五台股崩跌，外資賣超966億元創史上最大紀錄，只要外資啟動匯出，新台幣仍將面臨沉重的貶值壓力。