金控集團對美曝險 要衝破十兆元了

金控集團海外投資與放款，砸重金布局美國市場。據金管會統計，2024年第二季底金控海外曝險額攀升到28.02兆元，續以美國市場曝險額達9兆8,373億元居冠，占金控海外總曝險額35.1續飆高，第三季底可望衝破十兆元大關，顯示美國市場動向，牽動金控海外投資成敗。

若進一步分析，6月底美國市場9.8兆曝險額中，以放款季增7.4%最多，投資季增3%，使美國曝險額單季增加2,351億元或2.45%，就算剔除第二季美元升值1.44%因素後，金控對美曝險仍呈成長。

一家金控主管說，金控旗下有銀行、證券和保險，海外投資以子壽險為主，第二季對美投資增幅，低於放款，應是壽險第二季趁美股大漲，加大實現資本利得所致。

金管會是在2015年第二季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。

截至2024年第二季底，金控集團放款淨額30.26兆元、投資淨額38.47兆元，存放及拆放近4兆元，合計國內外暴險額72.7兆元，季增1.44%，仍以投資占逾半數最大。

再進一步區分國內外曝險部位，6月底以海外放款淨額攀升到4.43兆元、季增4%成長動能最強，剔除同季美元升值1.4%匯率因素後，放款仍呈現增加。

前十大市場中，金控對英、法、澳洲放款單季都有雙位數成長，對美國放款也季增7.4%，這四大國家放款提存呆帳比率也僅1%左右。

金控主管說，第二季海外市場中，除大陸外，外幣放款動能均有復甦，加上各行庫轉銷歐洲市場聯貸呆帳後，重拾放款動能，澳洲也有國際聯貸，讓各金控積極布局。

2024年第2季底海外投資曝險前十大市場，依序是美國、大陸、英國、法國、澳洲、南韓、香港、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國，均與上季底相同。