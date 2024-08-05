金控投資賺2820億元 美國市場是大贏家…第3季堪憂了嗎？

據金管會截至2024年第二季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到2,820億元，季增41%，連三季賺錢，以國內為貢獻主力，前十大海外市場則以美國「虧轉盈」大賺105.5億元戰績最佳；惟金融圈擔憂，7月起全球股市劇跌，第三季金控帳上投資收益恐緩步「失血」。

法人說，今年上半年受惠全球股市大漲，讓金控投資收益翻紅，惟第三季美國經濟趨緩、通膨回落、9月聯準會啟動降息，股市資金行情將邁入最後一波，後續需觀察9月真正降息後市場反應，及台灣出口值、產業營收年增率等基本面榮枯，都將牽動股市漲跌。

一家金控主管也說，金控海外投資以子壽險的股債部位為大宗，惟多數子壽險將債券重分類到AC（攤銷後成本）後，較大部位的債券已不在投資帳上未實現損益中反映，換言之，金控海外投資盈虧，股市漲跌將扮關鍵，第三季恐難樂觀。

一旦下半年金控集團投資帳上未實現收益縮減，恐壓抑各金控實現股債資本利得空間，削弱金控獲利動能。

金管會上周五（2日）公布2024年第二季底金控集團國內外投資、曝險情況。前十大投資市場中，包括美國、南韓、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國等五大的半數市場，帳上投資均有未實現收益。

又以美國市場從第一季底帳上投資仍陷損失41.6億元，第二季底直接「轉盈」到105億元，等於單季投資收益大增147億元，是前十大海外投資市場中，單季最賺者。

其他四大「賺錢」市場中，6月底日本投資收益攀升到69.6億元的高點，季增五成，阿拉伯、加拿大、南韓帳上投資收益各是85.2億元、38億元、及23.7億元，以阿國季增兩成最佳。

另五大虧損市場中，以澳洲6月底損失擴大到51.3億元、季增55%最慘，其餘中港、英法國等四大市場，損失都已呈現縮小。

整體金控6月底海外投資帳上未實現損失降到767億元，是美國2022年暴力升息後，投資損失最小的紀錄，單季收復了三成虧損失土，業者認為，第二季單季受惠美股大漲、美元走強，使金控海外投資損失縮減，但第三季市況不明，投資收益恐難樂觀。

國內投資則受惠台股單季飆漲13.5%助攻，讓6月底金控國內投資收益擴大到3,587億元的近十季來最佳戰績，全數彌補了海外投資損失，合計國內外帳上投資收益2,820億元，季增41%，連三季賺錢。