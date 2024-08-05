數位存款帳戶開戶數前十大出爐 銀行策略轉向重「質」

數位存款帳戶持續攀高，截至今年第2季達2,229.6萬戶，但若以成長率來看，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續破底，銀行業者分析主要原因為整體市場已趨飽和，且銀行逐漸重「質」而非「量」，因此在設計優惠獲客活動時，也轉向既有客戶深耕經營的趨勢。

據金管會最新統計，截至今年第2季底止，共33家實體銀行及3家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款帳戶數衝破2000萬大關，達2229.6萬戶，季增5.4%、年增27.3%，以數存戶的成長趨勢來看，2024年首季成長率掉到7.5%個位數，已不復往年的雙位數，第2季續探同期新低點。

就個別銀行觀察，最受歡迎的數存帳戶依舊由台新Richart穩坐冠軍，開戶數達404萬戶，較2023年同期年增21.6%，市占率高達18%；第二至第十名依序為國泰世華銀253.8萬戶、LINE Bank 189.1萬戶、一銀175.8萬戶、永豐銀170.2萬戶、中信銀120.7萬戶、華南銀97.1萬戶、玉山銀96.5萬戶、北富銀92.4萬戶、彰銀（2801）89萬戶，皆較2023年同期年增15%以上，其中，北富銀年增近四成，成長快速。

由於數位帳戶選擇眾多，且多以高額優惠吸引客戶開戶，導致市場快速飽和，面對數位帳戶成長趨緩，一銀指出，經觀察多數銀行針對2024年第1季至第2季利率及帳戶核心優惠，整體利率不超過3%，且以最低新臺幣5萬元至最高30萬元內不等的額度，維持整體客戶基數。此外，經觀察銀行業也逐漸重視客戶「質能」，而非整體「量能」，因此祭出高利率優惠作為誘因的模式趨向保守。但一銀將持續加強跨業務整合，推動數位轉型，預估數位帳戶至今年底目標開戶數為成長至181萬戶。

永豐銀則認為，隨客戶數成長，各銀行在設計優惠獲客活動時，必須兼顧收入及成本考量，因此逐漸從積極獲客的策略，轉向既有客戶深耕經營，並強化OMO模式（Online-Merge-Offline），將數位菁英客群落地至分行通路經營；對外拓展金融生態圈，對內深化金控整合，深耕客戶理財、理債及外幣存量增長，預估至今年底累積開立戶數可超越180萬戶。