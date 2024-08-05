快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

數位存款帳戶開戶數前十大出爐 銀行策略轉向重「質」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

數位存款帳戶持續攀高，截至今年第2季達2,229.6萬戶，但若以成長率來看，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續破底，銀行業者分析主要原因為整體市場已趨飽和，且銀行逐漸重「質」而非「量」，因此在設計優惠獲客活動時，也轉向既有客戶深耕經營的趨勢。

據金管會最新統計，截至今年第2季底止，共33家實體銀行及3家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款帳戶數衝破2000萬大關，達2229.6萬戶，季增5.4%、年增27.3%，以數存戶的成長趨勢來看，2024年首季成長率掉到7.5%個位數，已不復往年的雙位數，第2季續探同期新低點。

就個別銀行觀察，最受歡迎的數存帳戶依舊由台新Richart穩坐冠軍，開戶數達404萬戶，較2023年同期年增21.6%，市占率高達18%；第二至第十名依序為國泰世華銀253.8萬戶、LINE Bank 189.1萬戶、一銀175.8萬戶、永豐銀170.2萬戶、中信銀120.7萬戶、華南銀97.1萬戶、玉山銀96.5萬戶、北富銀92.4萬戶、彰銀（2801）89萬戶，皆較2023年同期年增15%以上，其中，北富銀年增近四成，成長快速。

由於數位帳戶選擇眾多，且多以高額優惠吸引客戶開戶，導致市場快速飽和，面對數位帳戶成長趨緩，一銀指出，經觀察多數銀行針對2024年第1季至第2季利率及帳戶核心優惠，整體利率不超過3%，且以最低新臺幣5萬元至最高30萬元內不等的額度，維持整體客戶基數。此外，經觀察銀行業也逐漸重視客戶「質能」，而非整體「量能」，因此祭出高利率優惠作為誘因的模式趨向保守。但一銀將持續加強跨業務整合，推動數位轉型，預估數位帳戶至今年底目標開戶數為成長至181萬戶。

永豐銀則認為，隨客戶數成長，各銀行在設計優惠獲客活動時，必須兼顧收入及成本考量，因此逐漸從積極獲客的策略，轉向既有客戶深耕經營，並強化OMO模式（Online-Merge-Offline），將數位菁英客群落地至分行通路經營；對外拓展金融生態圈，對內深化金控整合，深耕客戶理財、理債及外幣存量增長，預估至今年底累積開立戶數可超越180萬戶。

一銀 數位帳戶

延伸閱讀

華爾街上周五暴跌…衰退說法甚囂塵上 專家：市場恐慌情緒終將消退

數存戶破2200萬戶！銀行祭優惠、異業結合 提升黏著度

北富銀8月起 全新推出理財會員三級制

露天市集攜手 CYBERBIZ 推「平台+品牌官網」

相關新聞

金控集團海外曝險升至28兆史上新高 美續居最大海外曝險國

今年股市走揚，金融業海內外放款及投資雙雙增溫，加上新台幣兌美元走貶，推升金控帳面海外曝險總額，金管會統計，截至今年第2季...

史上規模最大房貸限貸令 下半年席捲金融圈直至年底

史上規模最大的房貸「限貸令」登場。房貸族要注意了，不只7月而已，恐怕直至今年底，全體國銀的房貸撥款都將陷入緊繃，而且從7...

北富銀8月起 全新推出理財會員三級制

台北富邦銀行8月起推出全新財富管理會員制度，從300萬到3千萬以上根據不同的資產規模分為「穩富」、「智富」及「恆富」三種...

四大財經智庫 看貶台幣

近來各主要預測機構紛紛提出經濟情勢最新預測，並提出台幣兌美元匯率看法，四大財經智庫一致認為台幣雖持續走貶，但可望略有回穩...

美元定存高利喊到10% 國銀多家利率5%起跳

國人蜂擁搶搭美聯準會（Fed）降息前高利美元列車，國銀也持續端出美元高利專案搶市...

熱錢匯入 台幣攀兩周高點

美國聯準會主席鮑爾釋出降息的鴿派訊號，台股指數昨（1）日歡慶大漲，熱錢也持續匯入，新台幣匯率盤中強升逾1角、最高攀上32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。