史上規模最大房貸限貸令 下半年席捲金融圈直至年底

史上規模最大的房貸「限貸令」登場。房貸族要注意了，不只7月而已，恐怕直至今年底，全體國銀的房貸撥款都將陷入緊繃，而且從7月下旬起，10多家公民營銀行，已陸續對行內下達房貸的「限貸令」，這10多家銀行，其中超過6家為前十大房貸銀行。據最新調查結果，除了某民營金控旗下銀行，已經限制為僅承作既有房貸戶的增貸，另外某公股金控旗下銀行，更已下令旗下分行全面停止進件，直到今年底才解禁。

據了解，除了企業調度資金，包括配發股息因此從銀行抽離資金致使銀行存款變少所產生的影響之外，造成銀行房貸業務全面緊縮之外，外界尚未注意到的重要原因還有二個，都和建商有關，其中一個在於建商本身資金吃緊因此增加對銀行先前「已准而未撥款」額度的動用，另一個則在於央行在2021年底第四波管制措施中，為了打建商養地，在選擇性信用管制措施要求建商買地最多18個月內要限期開工，這也使銀行對已有土融借款的建商，必須預留建融空間，這些都會排擠到新房貸業務，也因此才有行庫的「限貸令」，必須一路到年底才解禁。

另外，最近台股不好，很多企業集團投資台股也被「套牢」，手頭資金更少，這時又得從銀行提出存款來應急，銀行高層憂心，這恐怕又使銀行承作房貸的限額壓力更大。

至於「限貸令」的執行，每家方式不一樣。另外，有二大公股金控旗下銀行，以及某大型民營金控旗下銀行，以及一家中小型民營銀行，則下令停禁止一般散戶，亦即非整批性分戶房貸的房貸進件，還有一家公股金控旗下銀行，倘若「散戶」房貸業務，僅限自家存款戶，另外整批性分戶房貸，僅限自家土建融案衍伸的才作。

另外三家大型民營金控旗下銀行，則要求旗下分行要向總行登記、排隊撥款，另外一家中大型民營金控旗下銀行，則要求從8月起持續二個月的房貸限貸令，而二家大型民營金控旗下的銀行，則要求必須提高房貸的報價，所謂的提高報價會用二種方式來進行，一是直接拉高利率至2.5%以上水準，另一則是拉高開辦手續費，例如從3千元，拉高至上萬元的行情。

上述的10多家銀行，有11家都為金控旗下的銀行，國銀高層指出，連有「富爸爸」撐腰的銀行，資金都很吃緊，更不用說個體戶銀行。高層也指出，銀行不會直接拒貸，但通常都會以高達2.5%以上的利率，或是僅6、7成的成數，讓客戶「知難而退」，只是客戶不知道，銀行內部已經通令「房貸限貸令」。

行庫高層坦言，因為銀行的房貸額度吃緊而產生的「限貸令」，這次是時間最久、牽動整個金融圈的範圍也最廣泛，以往銀行法第72條之2因為存款變少、大約只要1、2個月調整期，但現在可非如此，除了上述和建商相關的建融、周轉金動用等問題，主要原因還包括了三項。第一個是上市櫃公司發股息把資金領出，使銀行的存款減少；第二個原因則是銀行的房貸放款已受到其他的企金業務風險排擠，尤其風險性資產在資本適足率計算時發現已達「滿水位」，在今年底更有美化財務指標的要求，因此壓縮房貸空間。

第三個原因則是現在的房價太高，所以每一個案子貸款金額都比以前高很多，尤其國銀高層發現，台中、嘉義、台南、高雄這些中南部都會區的房價暴漲，現在經常是「作一件抵過去三件。」這些原因，使整個金融圈房貸量能空前吃緊。

國銀高層也指出，先前缺工缺料的問題，使本來要在去年交屋的房子，延到今年下半年交屋爆大量，銀行都會先以建商的整批分戶房貸交屋為主，這也使許多房仲所仲介的中古屋交易房貸，較易被排擠。

至於為何以整批性分戶房貸為優先？銀行高層也說明，因為銀行對建商的土建融貸款，建商是透過整批性分戶房貸的資金來還款銀行，因此這是銀行在放款風控上的一環。而且由於房貸業務吃緊，高層坦言，現在很多銀行連分戶房貸，都只限自家土建融案才會承作，其他家的建商土建融案還不見得作，因此，現在連建商要為客戶談分戶房貸，都比以前困難。