國銀放款六核心產業衝高 全年增額目標Q3可望提前達陣

據金管會統計，2024年6月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆5,469億元，年增9.2%，是近11個月來新高，又以對「綠電及再生能源產業」放款年增14%，動能最強，主因是受惠政府能源轉型政策激勵，業者也因應低碳發展趨勢，多角化布局綠能產業所致。

今年累計上半年增加3,120億元，已達全年放款增額目標3,500億元的89%，估最快第3季可望提前達標，顯示企業資金需求持穩。

上半年來看，以「民生及戰備」、「綠電及再生能源」、及「國防及戰略」等三類產業資金需求量最大，放款都增加逾千億元，若拉長近一年來看，以「綠電及再生能源」放款年增14%最強，「國防及戰略」放款年增也有9%水準。

國銀對六大核心戰略產業放款餘額

金管會分析這三大類產業資金需求最殷切，有三大主因，一、政府能源轉型政策，激勵電力及燃氣供應業來台投資，國營事業重大建設續投資、業者也因應低碳發展趨勢，多角化布局綠能產業，推升了銀行業對「民生及戰備」中的電力供應、石油及煤製品業這兩類放款。

二、「綠電及再生能源」中的電力供應業，也受惠政府能源轉型政策而增加資金需求；三、受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等需求增加，激勵資通訊產業生產動能，「國防及戰略」產業中的電子通訊設備及零組件，及「綠電及再生能源」中的其他電子零組件等行業，資金需求也轉殷切。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業、以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為一種「政策性放款」。

若以放款餘額量來看，6月底放款餘額以「民生及戰備產業」3兆7,711億元居冠，「國防及戰略」3兆2,347億元次之，第三是「綠電及再生能源」2兆8,531億元。

6月底仍以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以臺銀7,427億元最大，其次是合庫銀7,121億元、華南銀6,164億元居第三，第一銀5,815億元、兆豐銀5,537億元各列第四和第五大。