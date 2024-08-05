富邦壽擬斥資141億 插旗新竹物流中心

繼統一超商（2912）後，國內業者現申請大型物流中心BOO案投資金額破百億案件，尚有富邦人壽擬投資141億，在新竹縣湖口鄉打造大型物流中心。據了解，該案已舉辦公聽會，但包括投資金額等計畫內容還在調整中。

另外，全家便利商店瞄準鮮食商機，布局冷鏈物流，也已向經濟部申請「新竹縣湖口鄉全溫層大型物流中心BOO案」，預計投資23.1億元，面積2.6公頃，據了解，全家近期已舉辦公聽會，經相關審查流程後，有機會於今年底完成簽約。

富邦集團旗下的富邦媒體在桃園、彰化和台南等地興建大型物流中心，富邦人壽近期首次提出在新竹設立物流中心，面積將近3.3公頃，預計投資金額141億元，建物配置有兩個常溫物流中心和一個冷鏈物流中心，產業屬性為電商、生鮮食品業。

官員表示，富邦人壽BOO案應是委託第三方經營。根據富邦人壽在公聽會答覆，目前已展開洽談的潛在進駐廠商包含電商業者及第三方物流商等，其中較大的潛在合作方，包含富邦媒體科技momo，惟目前仍未定。

富邦人壽表示，目前大型倉儲主要座落區位集中於桃園地區，新竹地區大型倉儲供給較少，周邊市場競爭較緩和，且經評估新竹地區冷鏈確實存有供給缺口，評估整體市場需求面仍屬樂觀可期。