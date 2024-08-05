銀行數存策略 轉向重質

數位存款帳戶持續攀高，截至今年第2季達2,229.6萬戶，目前數位存款開戶數前五大銀行，依序為台新銀行、國泰世華、連線銀行（LINE BANK）、第一銀行、永豐銀行，但若以成長率來看，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續破底，銀行業者分析主要原因為整體市場已趨飽和，且銀行逐漸重「質」而非「量」，因此在設計優惠獲客活動時，也轉向既有客戶深耕經營的趨勢。

據金管會最新統計，截至今年第2季底止，共33家實體銀行及三家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款帳戶數衝破2,000萬大關，達2,229.6萬戶，季增5.4%、年增27.3%，以數存戶的成長趨勢來看，2024年首季成長率掉到7.5%個位數，已不復往年的雙位數，第2季續探同期新低點。

就個別銀行觀察，最受歡迎的數存帳戶依舊由台新Richart穩坐冠軍，開戶數達404萬戶，較2023年同期年增21.6%，市占率高達18%；第二至第十名依序為國泰世華銀253.8萬戶、LINE Bank 189.1萬戶、一銀175.8萬戶、永豐銀170.2萬戶、中信銀120.7萬戶、華南銀97.1萬戶、玉山銀96.5萬戶、北富銀92.4萬戶、彰銀89萬戶，皆較2023年同期年增15%以上，其中，北富銀年增近四成，成長快速。