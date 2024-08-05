遠東徐旭東列企業領袖百強

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
遠東集團董事長徐旭東（右）代表集團四家公司榮獲HBR企業領袖100強。遠東新／提供
遠東集團董事長徐旭東（右）代表集團四家公司榮獲HBR企業領袖100強。遠東新／提供

遠東集團董事長徐旭東帶領遠東新世紀（1402）、亞洲水泥（1102）、遠傳電信（4904）、裕民航運（2606）等四家企業締造卓越績效，近日獲頒「2024 HBR台灣企業領袖100強」四座領袖獎，為此次贈獎典禮中獲獎數最多企業領袖代表，同時也是「2024 HBR台灣企業領袖100強」舉辦五屆以來第五度獲獎。

2024《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版「2024 HBR台灣企業領袖100強」評比出爐，徐旭東於7月31日親自出席頒獎典禮受獎，與現場近70位名列百強台灣企業領袖的卓越領導人共同分享榮譽與喜悅。

徐旭東表示：「代表四家企業獲獎既是榮譽也是壓力，感謝遠東集團全體同仁長期以來的付出與努力；在動盪環境下，面臨經濟不確定、數位科技變革以及人才短缺挑戰，企業要具備充分危機意識，尤其現在外部環境變化實在太快，連三、四年後的事情都說不準，企業經營必然需要更多的智慧及努力，期勉未來持續帶領集團續創佳績。」

《哈佛商業評論》全球繁體中文版自2016年起，依循美國英文版的「全球100大CEO」調查方法，每兩年舉辦台灣企業領袖100強評選，為目前台灣規模最大，也是唯一針對台灣上市公司領導者個人表現績效之調查，本屆入榜的100家企業領袖，企業總市值占台股上市企業總市值66.4%。

評比項目除了財務構面三大指標：任內市值成長金額、任內累計總股東報酬率、任內年平均每股稅後盈餘之外，自2022年起，增列ESG績效。進行綜合評選。

遠東新世紀、亞洲水泥、遠傳電信三家企業也因積極落實ESG行動，在「ESG」項目中獲評為優等；裕民航運以「總股東報酬率」1,156%，位列該項目第七名。

徐旭東秉持「創新」思維，揭櫫「誠、勤、樸、慎、創新」之企業精神，成功將遠東集團打造成為台灣最多元發展集團之一，事業涵蓋石化能源、聚酯材料、水泥建材、交通運輸、百貨零售、金融服務、電信科技、營造建築、觀光旅館、社會公益等領域，主要公司均位居產業領導地位，亦積極布局海外營運據點，包含中國大陸、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、新加坡、美國等地。

徐旭東 遠傳電信

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