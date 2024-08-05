凱米災損12品項達起賠標準 農產品明年投保率看增
強颱凱米來襲豪雨致災，重創中南部的農作物，農業災損累積至8月已超過28億元，目前已有柚、水芋、梨、柑橘、養殖水產等多達12品項保險達起賠標準，估有上千位農民可獲賠超過2萬元，業者估計，經過颱風影響，明年承保率將會明顯提升。
每年颱風災損，農民除了靠政府補助，也可藉由投保商業農業險，降低損失金額。根據農業金融署統計，目前農業保險已開辦28種品項、44張保單，包含富邦、明台、台產、國泰、華南、旺旺友聯、泰安、新光、兆豐等九家產險業者，共承作其中37張保單。
國泰產險表示，農業保單主要承保芒果及番石榴兩項農作物保險，芒果保險屬於災助連結型，會等被保險人依「農業天然災害救助辦法」規定，獲得現金救助時，才將依核定面積賠付；而番石榴保險為參數型保單，當風速及降雨量達起賠點時，將依約定比例賠付。
明台產險表示，初步估算，此次風災的農損賠款累計達600萬元，占整體農損保險理賠款的三成左右。
台灣產險發言人黃志傑指出，關於農業保險台產推出共三張保單，分別是水產養殖險、水梨險、蓮霧險，此次凱米颱風總理賠金額約260萬元左右。
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