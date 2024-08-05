落袋為安！壽險金控減碼台積 凱基壽反手買進

台積電（2330）正面臨900元保衛戰，但在上半年飆漲62.9%之下，大型壽險金控已陸續落袋為安。截至6月底仍以富邦金持有台積電12.7萬張最多，較第1季減碼約5萬張，主要為旗下富邦人壽部位，估計目前帳面仍有約430億元未實現獲利；國泰金減至6.4萬張，已較去年底接近砍半，但還有約220億元未實現獲利；新光金則大減碼，旗下新壽大舉實現資本利得。

開發金旗下凱基人壽，去年底持有4萬4,273張台積電、成本為每股557元。至今年第1季底減持至約3.2萬張。不過，第2季反手加碼約3,000張，是五大壽險金控第2季唯一加碼者。以2日台積電收盤價903元計，保守估計目前帳面仍有約110億元未實現獲利。總計目前持倉較大的富邦、國泰及開發金帳面共有約760億元未實現獲利。

壽險金控持股台積電

新光金第2季持有台積電股債部位由首季915億大減至490億元，在台積電第2季股價仍大漲24%之下，代表旗下新壽賣股衝獲利；事實上，新壽自4月起獲利節節上升，到6月暴衝單月賺進87.5億元，主要即自台股實現豐厚的資本利得。另外，中信金持有股債僅季增13%，應也是站賣方。

台積電可說是各大壽險投資的定海神針，均是單一最大持股。而今年包括國壽、富邦壽、新壽、凱基人壽均對台股投資採取「總回報」策略，即資本利得與現金股利一起考慮，而不以股利為主。

國壽去年底持有台積電11萬8,072張、取得成本每股558元；今年首季減碼至8.7萬張，當時國壽股票未實現利益超過千億元，台積電就占約200億。到6月底，再減至6.4萬張，目前帳面仍有約220億元未實現獲利。

近年持有台積電最多的是富邦金，去年底持股台積電部位達1,079億元，估算約18萬張台積電。到今年3月底還有約17.4萬張，顯示僅小幅調節。日前富邦金總經理韓蔚廷於法說會強調，即便台積電股價已經上漲，但仍「長期看好」。

6月底，富邦則較上一季減碼約5萬張台積電，惟仍有12.7萬張是各壽險中最大持倉，以各大壽險去年底財報揭露持有台積電成本約560元估算，目前帳面保守估計有約430億元未實現獲利。