玉山金攜馬偕 赴柬國義診

玉山金控（2884）與馬偕紀念醫院第六度攜手合作舉辦「送愛到柬埔寨~國際義診活動」，由馬偕紀念醫院提供醫療服務、玉山銀行組成兒福志工團及翻譯團，提供醫療諮詢、健檢及健康照護，科別包含：心臟科、小兒科、耳鼻喉科和急診專科，7月15日至7月17日三天義診共看診近600人次；玉山銀行及志工更分送6,000公斤米糧及逾300多份民生物資及衣物給偏鄉貧戶，透過實際援助幫助柬埔寨偏鄉家庭。

玉山與馬偕紀念醫院自2016年開始前往柬埔寨及緬甸義診，歷年來共造福超逾13,000位偏鄉村民及兒童，本次國際義診團隊結合馬偕紀念醫院醫療專業、當地吳哥扶輪社協調及規劃、玉山柬埔寨子行UCB同仁擔任問診翻譯，各自貢獻專長。為讓孩童能夠安心看診，玉山同仁特別籌組兒福志工團，以具台灣特色的團康活動陪伴柬國孩童一同遊樂，透過歡樂的氛圍舒緩孩童看診前的緊張情緒，大幅度地提升醫師看診效率。

馬偕紀念醫院國際醫療中心蔡維德主任表示，「延續馬偕博士愛與奉獻的精神，堅持投入國際義診已25年，足跡遠達距離台灣近9,000公里的吉里巴斯、聖文森、斐濟及烏克蘭，以及鄰近的緬甸、柬埔寨等東南亞各國，希望將馬偕之愛傳遞到世界每個角落。」玉山志工也分享，「今年義診地點位於暹粒省大吳哥縣的社區衛生站，即使偏鄉道路不便，有時更需透過步行才能進到村落看診，高溫濕熱、資源匱乏的環境更是一大挑戰，但在看到村民及孩童看診後滿足的笑容，一切都值得了。」

玉山金控董事長黃男州表示，「秉持著『一份愛可以牽引更多的愛』的精神，我們會將這樣別具意義的義診活動持續下去，這也正是玉山企業核心文化『知福、惜緣、感恩』的最佳體現。」共同抱持著愛無國界與關懷生命的理念，「哪裡有需要就往哪裡去」，玉山與馬偕紀念醫院透過國際義診活動，致力照顧偏鄉村民及孩童健康，傳遞台灣人民的愛與溫暖。未來也將持續透過國際志工培訓及在地員工參與，結合當地醫療機構及非營利組織的力量，與跨界夥伴共創更美好的國際村。