金控集團海外曝險升至28兆史上新高 美續居最大海外曝險國

今年股市走揚，金融業海內外放款及投資雙雙增溫，加上新台幣兌美元走貶，推升金控帳面海外曝險總額，金管會統計，截至今年第2季底止，整體金控集團海外曝險續揚至新台幣28.02兆元的史上新高水位，其中有高達35.1%為對美國曝險。

金管會自2015年第2季起按季對外揭露金控集團海內外曝險概況，曝險統計基礎包括同業拆存、放款及投資總額，並有加計放款已提列呆帳、投資已提列評價或減損變化在內。

金管會最新統計揭露，截至今年第2季底止，整體金控集團海內外曝險總額雙雙走揚，其中，金控集團國內曝險總額近44.65兆元，占整體曝險規模61.4%，季增3872.48億元，海外曝險總額則達28.02兆元，占整體曝險近38.6%，對比第1季底增加6474.48億元。

觀察金控前10大海外曝險地區，仍以對美國曝險9兆8373億元居首，占金控集團整體海外曝險的35.1%。若對比第1季底，整體金控集團對美國曝險季增2351.56億元，主因放款及投資額雙雙增加，且放款已提列呆帳下滑、投資帳面評價亦虧轉盈所致。

中國續居金控次大海外曝險國，截至今年第2季底止，整體金控集團對中國曝險近2兆2191億元，季增87.81億元。觀察曝險細項變化，金控集團對中國投資部位單季雖有提列49.66億元評價利益，截至第2季底止對中國投資帳面已提列減損仍達373.06億元。

整體金控集團第3至第7大海外曝險地區依序為對英國曝險逾1.3兆元、對法國曝險近1.3兆元、對澳大利亞曝險1.2兆元、對南韓曝險1.1兆元及對香港曝險1.02兆元，曝險規模均達兆元以上。

台積電插旗日本熊本設廠掀起新一波日本投資熱，本國銀行業跟隨台商加速前進日本市場設點腳步，推升金控集團對日本放款總額持續走揚，金管會統計，截至今年第2季底止，整體金控集團對日本曝險達9922.3億元，居金控第8大海外曝險國，對比第1季底曝險規模增加46.03億元。

金控集團第9及第10大海外曝險地區分別為加拿大及阿拉伯聯合大公國，其中，整體金控集團對加拿大曝險達8970.97億元，季增134.93億元，對阿拉伯聯合大公國曝險6054.31億元，季增35.47億元。