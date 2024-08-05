保險小百科／泡水車理賠 須保兩種險
凱米颱風造成南部淹水、車輛泡水等財產損失，產險業者指出，遇上颱風造成的車損，除非有投保「颱風洪水險」或「泡水車補償險」，否則僅甲、乙、丙式車體險無法理賠車損；但目前投保率低於1%。
目前投保甲、乙、丙式車體險，遇颱風、洪水及地震等天災都是屬於「除外不保事項」，因此車主需加保屬於車體險附加險，俗稱「颱風洪水險」的「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，或是保費較低的「天災損失補償險」、「泡水車補償險」，才能獲得全面保障。
泡水車補償損失保險係因颱風積水、海嘯、洪水或因雨積水所致被保險汽車泡水毀損滅失，對被保險人負賠償之責。
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