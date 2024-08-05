專家教你保／三類爸爸聰明保 打造防護網

一年一度的父親節即將到來，爸爸往往身為家庭梁柱，一生為了家人任勞任怨付出，好像什麼事都難不倒。然而隨著不同人生階段，每個爸爸都有三大擔心：一、走得太早，責任未了；二、走不了，變成困擾；三、走得太晚，負擔不了。爸爸是家庭的重要支柱與靠山，萬一有什麼意外狀況，影響的不只是自己，也包括整個家庭的未來。我建議爸爸們可以透過妥善的保險規劃來轉嫁人生風險所帶來的衝擊，而不同階段的爸爸，有什麼樣的保障需求？在面對未知的風險時，又該如何準備呢？

三類型爸爸投保建議

一、新手爸爸：家庭責任變大，準備養育下一代，建議先依「雙十法則」規劃壽險額度，確保當發生風險而人不在的時候，家人仍能繼續維持生活品質；這個階段通常進入職場不久，薪資尚未累積，因此可善用定期險，以低保費做高保障，建議除了基本的醫療險/實支實付/防癌險/意外險的規劃之外，加強定期壽險及重大傷病一筆金；若公司有團險也建議加保以拉高保障；若有餘，善用小孩長大的前六年，此時花費較少，可規劃利率變動型外幣保單為孩子的教育基金做準備。

二、壯年爸爸：這個階段孩子求學父母漸老去，壯年爸爸攜老扶幼的負擔變重，此時薪資應已提高，建議提高在第一階段做的保障額度，也建議加強長照險規劃，為未來做準備；若有餘裕，建議採用保障型利率變動型終身壽險，兼顧壽險保障及退休金準備。

三、屆退爸爸：子女入社會工作，家庭責任較小，重新回到自己及太太的退休生活，建議規劃年金險或投資型保險連結類全委月撥回標的，創造現金流以支應退休生活花費；如果有餘裕，可以提早做資產傳承安排，以利率變動型終身壽險放大資產倍數，依己所願給己所愛。

印象很深刻的一位客戶，在剛出社會時就先幫自己買了份壽險，出發點是怕有個萬一，這筆錢能照顧年邁的父母，對家庭有所保障。後來我也陸續幫他規劃了醫療險、意外險、實支實付、重大傷病險及防癌險。隨著他成家立業、生兒育女，家庭責任愈來愈大也有陸續再提高保障額度；直到幾年前才40歲正值壯年的他卻不幸因為癌症離世，真正留下的就只有保險金能代替他照顧妻小。很多理賠故事都很遺憾，卻也讓我更加堅信自己能做的，是保險契約背後所代表的愛與關懷，保險把無形的情感變成有形的保障，照顧自己照顧家人，讓愛永流傳。

我建議各個階段的爸爸定期做保單檢視，確認保障內容足以因應當下的家庭責任，並且按不同階段調整及補強，才能萬無一失！此外，也要保持運動維持興趣讓生活充實快樂，身心靈的滿足更是長久之計。

（本文由凱基人壽金昱通訊處業務經理林詠純提供，記者夏淑賢採訪整理）