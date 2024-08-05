實支實付回歸損害填補 掀變革

去年因癌症理賠引發的實支實付保險理賠風暴，今年7月1日開始，金管會回歸到「損害填補」原則。學者認為，未來變革機會將會出現，甚至有機會出現高額醫療的理賠保單，鎖定精準醫療。

實支實付保險理賠風暴擴大後，如果過往買了兩、三張實支實付醫療險的保護，出現醫療行為花了10萬、卻拿到20萬賠償金，雖然提供保戶更多治療上的選擇，但金管會認為超過原本保單設計初衷，決定回歸損害填補原則。

金管會損害填補原則，意指醫療費用花多少就賠多少，未來保戶假設手上有兩張保單，第一張保單提供在實支實付限額內給付，第二張保單則針對第一張保單理賠不足時候的差額賠付。但不溯及既往實支實付舊保單保戶。

淡江大學保險系副教授郝充仁認為，這項新損害填補原則出爐，可望導正保戶的思考方向，包括要投保何種適合的保單，因為目前醫療進步，涉及許多新型態微創手術、精準醫療、遠距醫療、標靶治療等等，花費不小。

郝充仁認為，未來保險公司也許會設計出更新的保單，例如高額醫療保單，第一張實支實付保單可以當作第二張的自負額等等設計，避免不當得利，配合國家未來醫療發展。