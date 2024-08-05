癌症險升級 轉嫁醫療負擔

根據壽險公會最新統計，2023年被保險人死亡原因分析中，惡性腫瘤理賠給付額高居首位，總計給付640億元，人數超過10萬人，占比接近38%。學者呼籲，在準備商業醫療險的時候，應先備好癌症險，以避免未來不幸萬一罹病，必須支付高昂醫療費而造成的壓力負擔風險。

根據壽險公會統計，近三年壽險給付概況中，死亡給付人數連年增加，2023年成長到28萬人，死亡給付金額增加至1,692億元，每人平均死亡給付金額達60.3萬元，高於2022年的57.8萬元、2021年的57.3萬元。

死亡原因中，惡性腫瘤理賠給付額高居首位，光是去年相關被保險人死亡人數就達到10.8萬人、占比38.5%，給付金額640.2億元、占比37.8%。心臟病、意外災害都排在其後，死亡人數分別為3.9萬人以及1.9萬人。

近期新型態保障癌症相關保單

淡江大學保險系副教授郝充仁建議，國人選擇保單時候，建議可以依據醫療總金額衡量要投保醫療保單先後順序，因實際治療支出上，病人與家屬要負擔的醫療費用總額仍是治療過程中最先要遇到的難關與問題。

郝充仁認為，實務醫療上，如果是一般醫療的費用，多多少少一般民眾還是可以負擔得起，也多能支付，但如果是罹患癌症，治療過程複雜，且動輒會動用到昂貴的自費費用，建議國人投保醫療險時，先將防癌險擺在第一位。

壽險業者指出，國內癌症給付包括一次金給付、療程給付以及多次給付。分別是確定癌症後申請理賠，但會依照癌症程度按照比例一次起負理賠金；每次癌症療程結束後申請理賠；以及罹癌後第二年持續罹癌並且生存者，每年可以獲得一筆理賠金。

遠雄人壽近期推出「遠雄人壽雄有溢85精選傷病定期保險（CR1）」，主打40種常見傷病分類，讓保戶享有不同級別的保障；針對癌症部分，第二保單年度起，經醫師診斷確定癌症初期、癌症輕度、癌症重度，分別可給付5%、10%、100%的「精選傷病保險金」，合計最高可給付保險金額的115%，另外，該保單提供一次性給付的理賠金，只需提供確診依據，如診斷書及癌症病理切片報告等。如果保險年齡屆滿84歲時，則會提供「滿期保險金」。

國泰人壽今年新推出新一代美元利變型保單「國泰人壽美利康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，主打首創具癌症新型療法提前給付的利變型商品，兼顧美元資產累積，壽險保障結合新式癌症療法，繳費期間如果罹患癌症，接受保單條款定義的特別治療時候，契約終止，可以提前領取高額保險金。