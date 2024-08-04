數存戶破2200萬戶！銀行祭優惠、異業結合 提升黏著度

據金管會最新統計，截至今年第2季底止，數位存款帳戶達2,229.6萬戶，儘管數位存款帳戶已幾近飽和，但其仍可為銀行帶來不小的效益，因此各大銀行除了持續獲客外，為持續提升客戶黏著度並習慣使用數位帳戶，銀行也紛紛祭出多項優惠，同時透過異業結合，擴展金融生態圈。

以市場龍頭台新Richart來看，除了持續積極獲客外，也透過跨產品銷售的方式，提供新開戶的客戶多元優惠方案，例如首次申辦貸款享優惠利率、首次刷卡高額回饋或首次使用投資理財服務可免手續費等，以提高客戶貢獻度為目前的經營重點。為擴大客戶族群，Richart積極透過異業結合和創新服務，觸及更多潛在客戶和金融小白，如今年Richart便與全台最大的社群論壇Dcard合作，推出聯名金融卡並祭出高額回饋，要拓展18至20歲的年輕客群。

LINE Bank表示，該行便利的轉帳服務一直深受客戶喜愛，免記憶帳戶號碼的好友轉帳功能，以及每月30次免費的跨行轉帳，已讓該行在全台所有銀行的跨行轉帳次數擠進前十大。數位帳戶的未來發展不僅於此，而LINE Bank自開行以來的發展策略即以持續推出創新服務、藉由同業異業合作擴大生態圈夥伴，未來也將運用AI等更多元創新引擎繼續保持創新與科技領先。

一銀則指出，為持續開發客群並吸引更多客戶使用數位金融服務，iLEO數位帳戶於今年維持核心優惠，採新臺幣12萬元享2%利率優惠，跨提轉部分亦維持每月10次跨轉／10次跨提免手續費。iLEO數位帳戶在行銷推廣層面，將以自辦活動、異業合作洽談、公益開戶及子公司共同行銷為主，以便有效將行銷優惠及功能創新雙管齊下，拓展整體品牌聲量。目標年底開戶數為成長至181萬戶。

永豐銀指出，永豐DAWHO數位帳戶自2019年6月開辦，隨國內整體數位帳戶市場成熟、獲客成長速度逐漸放緩，經營方針追求兼顧「穩健獲客」及「客群經營」，並強化OMO模式（Online-Merge-Offline），將數位菁英客群落地至分行通路經營；對外拓展金融生態圈，對內深化金控整合，深耕客戶理財、理債及外幣存量增長，打造「金融即生活」的營運模式。今年以「穩健獲客」及「客群經營」為目標，透過「大戶之夜」投資理財分析、大戶音樂會等活動，提升客戶金融知識、藝文美學與質感體驗，目標成為最專業、最注重客戶感受的金融品牌。預估至今年底累積開立戶數可超越180萬戶。