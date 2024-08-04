看中木柵商機 元大銀行新設木柵分行

元大銀行因應台北市區域商機的不同，再作據點的調整。元大銀行日前除了將原西門分行業務整合至鄰近的城中分行，更將該分行執照直接遷移到木柵，最主要是看中木柵區擁有眾多優質住宅和商業及良好的教育資源和文化氛圍，居民對高品質金融服務的需求日益增長，因此特別設立木柵分行，為當地居民提供更加便利的金融服務，滿足理財、貸款、保險等多樣需求。

銀行手中的分行執照資源相當可貴，尤其是金管會在銀行競爭相對激烈的雙北市，不會輕易發放新執照，這也使得銀行會更加評估手上執照的效益，把據點遷移到最有發展潛力的地區。

另一方面，元大銀行也高度重視西門分行整合到城中分行之後的業務擴張。元大銀分析，台北市城中地區作為台北市最早發展的區域，曾是早期的金融中心，區內銀行及金融機構林立，對於高端金融的需求殷切，未來元大銀行城中分行憑藉元大金控集團豐厚的內外部資源，也將為台北資深企業家及其家族提供最完整、最有效率且財富代代相傳的全方位理財金融服務，提升服務質量，助力當地企業和居民「藏富城中」，為元大銀行台北市區域布局的一項重要舉措。