開發金發布2023永續報告書 集團減碳排2500公噸

中華開發金控發布2023年永續報告書，其中開發金揭露，去年已完成第二階段綠電採購，整合旗下子公司共同規劃、採購及轉供，總部大樓累積綠電導入將超過80%，集團綠電用量占總用電量比例成長一倍，2023年全年度共減少2499.3公噸碳排放，並參與台灣碳權交易所首批碳權交易，購入3000噸碳權，未來將持續推動各項去碳化措施及再生能源採購專案，實現集團淨零目標。

開發金的永續報告書並以「擘劃永續治理」、「智慧永續金融」、「菁英永續人才」、「低碳永續環境」及「共創永續社會」五大永續策略為主軸，構建永續願景，揭露重大主題管理機制及各項永續作為，並與利害關係人溝通長期耕耘 ESG 的成果。

對此開發金指出，開發金控旗下子公司持續以創新商品與服務，為環境、社會與人群帶來正面效益。凱基人壽則以保單生命週期為範疇，導入保險服務碳足跡盤查，計算各項服務流程的碳排放量，作為日後自身營運減碳的基準線，獲得環境部核發碳標籤證書，以及英國標準協會 BSI 核發 ISO 14067 查證聲明書。

凱基銀行率國內銀行之先推出綠色存款專案，將專案資金運用於再生能源及能源科技發展、污染防治與控制等綠色融資需求，並進一步攜手宗教團體、大專院校、非營利組織參與，透過綠色存款支持企業永續計畫，以創新思維實踐 SDGs 目標。

凱基證券也統計2023年主辦的股權籌資案件中，環保綠能籌資金額達360億元，佔2023年度主辦籌資金額的74%，2023 年辦理21檔永續發展債券，承銷金額共211億元，年成長率達155%。

凱基投信持續發行永續系列基金，共有1檔ESG債券ETF及2檔主動型永續債券基金通過主管機關ESG審查，2023年處於投信同業ESG基金發行數量領先群；中華開發資本2023年與鴻海科技集團簽署合作備忘錄，成立開鴻能源股份有限公司，打造台灣首創跨界的綠能投資平台，引領資金投入綠能與綠電產業，協助產業淨零轉型。

開發金控也特別指出，深耕地方創生行動為一大亮點，自2021年啟動「共融力計畫」以來，已支持全台共16家地方創生團隊，2023年共舉辦29場公益志工假期，協助返鄉青年及當地弱勢孩童與長輩；中華開發資本也以公私協力的方式，支持國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，挹注資源予其中10家優秀團隊，總計2023年集團志工時數超過10萬小時，年增率達32%，展現企業全體員工對於弱勢關懷和地方創生的積極投入。