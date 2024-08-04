北富銀8月起 全新推出理財會員三級制

台北富邦銀行8月起推出全新財富管理會員制度，從300萬到3千萬以上根據不同的資產規模分為「穩富」、「智富」及「恆富」三種理財會員，尤其針對資產3千萬以上的高資產客群進行的調研結果，北富銀發現，台灣24.4%的高資產客戶已啟動財富規劃，高於整體亞太區的20.3%，但財富管理計劃已實現的比例卻僅有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，因此，北富銀將以「家庭、家族、家業」全視角，為這類客戶進行資產規劃，透過高度客製化的產品，為客戶實現個人財富增值、家族治理傳承到家業永續經營的目標。

對於上述不同的分類方式，台北富邦銀行進而說明，「穩富」的客戶資產規模介於新台幣300萬至1000萬元，主要以多元、易入手的理財工具，靈活掌握進出時機，讓財富以金流顆粒度小但綿密的形式穩健累積。

「智富」則以新台幣1千萬元至3千萬元為主，這類族群已經有一定程度的財富但期待更加寬裕，為此，北富銀主要採用股神巴菲特「超核心」的投資理念，根據客戶在各生命階段的不同需求和風險偏好，透過多重資產配置策略，在可控的風險中擴大財富累積的機會。

「恆富」客戶的資產規模則超過新台幣3千萬元以上，根據北銀連續四年與瑞士隆奧銀行合作，這類客群當中，在台灣已有24.4%的客戶啟動財富規劃，高於整體亞太區的20.3%，但財富管理計劃已實現的比例卻僅有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，因此，對這類客層的重點，北富銀即以「家庭、家族、家業」全視角，為客戶進行資產規劃，透過高度客製化的產品，為客戶實現個人財富增值、家族治理傳承到家業永續經營的目標。

北富銀也表示全新的理財會員制度更將會員權益延伸至家庭層面，每個會員等級皆包含對應的家庭會員制度，讓會員的家人也能共享金融優惠和專屬服務，共同參與家庭資產的成長，更有利於未來資產傳承的順暢。

北富銀執行副總吳薏菱表示，北富銀的財富管理願景，是成為客戶的終身財務顧問，尤其客戶在行內的資產不代表其個人及家庭的財富規模，理解客戶的整體財富管理需求與目標，遠比依其資產投以相應的制式產品來得重要。因此，北富銀理財會員新制不僅是產品組合細化與優惠權益的調整，所有相應的作業流程、服務標準及風險控管等中後台配套都隨之整合優化，務求彈性配合客戶個人家庭的財富願景，以更高的視角與格局，做客戶成就人生目標的最佳後盾。