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紓解開學季壓力！新壽推低利保單借款 利率下探2.5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著暑假尾聲接近，開學季即將到來，許多家長可能面臨學校及補習班的學費壓力，為協助保戶解決資金需求的煩惱，新光人壽推出「龍e貸Ⅱ」台幣保單借款專案，即日起至9月20日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.5% 與3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

新壽長期落實ESG永續經營，近年持續減少各項業務紙本作業流程，大力推動環境永續理念。為鼓勵更多民眾善用數位工具，本次也提供會員專區線上借款最低2.5%的優惠利率，尤其現在正值炎夏，只要在家中透過網路操作，不必出門一指即可完成申辦手續，建議有借款需求的保戶，可多加利用方便快速且全年不打烊的線上借款服務（限要被保險人同一人）。

此外，新光人壽與新光銀行合作推出ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。欲申辦「龍e貸Ⅱ」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。

保單 新光人壽

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