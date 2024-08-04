四大財經智庫 看貶台幣

近來各主要預測機構紛紛提出經濟情勢最新預測，並提出台幣兌美元匯率看法，四大財經智庫一致認為台幣雖持續走貶，但可望略有回穩。

中華經濟研究院表示，在亞幣競貶，以及美國聯準會（Fed）延宕降息時程因素下，台幣兌美元匯率於二○二四年上半年明顯走貶，預計下半年在Fed可能降息及美元指數下降等因素影響下，台幣貶值趨勢可望回穩。

中華經濟研究院預測，台幣今年平均價位約三十一點九六元，較去年三十一點一六元貶值約○點八元，貶幅約百分之二點五一。台灣經濟研究院預估，今年平均為三十二點一五元台幣兌一美元，較前次四月預測貶值○點五四元。

關於台幣持續走貶一事，台灣經濟研究院分析，美國上半年經濟展現強勁韌性，通膨降溫速度不如金融市場預期，致聯邦資金利率期貨顯示市場預期最早降息的時間點，已由三月大幅延後至九月，降息幅度亦由年初的六碼以上縮減至目前二碼，導致台美利差仍大，加上地緣政治風險變化亦不時擾動市場，使台幣走勢疲弱。