防基因歧視 台保險須借鏡國際

基因檢測技術日新月異，但專家提醒，全基因檢測恐衍生「基因歧視」影響投保權益。曾任多年律師的保險法權威劉北元說，基因檢測能預測個人健康風險，但保險制度的團體性恐面臨危機。因保險費精算採大數法則，當風險評估特定化、個別化成為可能，未來如何規範其運作模式，需要金管會邀集學者、專家討論對策。

上周的亞洲生技大展上就設有精準醫療與基因檢測區，副總統蕭美琴肯定台灣的生技醫療量能，也表示希望藉由活動推動台灣生技產業與國際接軌。

目前中國大陸、美國及英國均禁止或限制保險公司，使用基因資訊或利用這些資訊設定保險金額門檻，或制定行業自律準則對保險公司加以約束。這些措施旨在平衡保險公司的利益、個人隱私權及保險互助的精神，防止基因歧視發生。

現階段，台灣基因檢測的應用大致分四類，第一類是消費型基因檢測，如祖源分析和用於「潛能開發」的兒童基因檢測。第二類是針對癌症患者，通過基因檢測了解患者基因，以配合相應標靶藥物。第三類是檢測新生兒可能的疾病，所進行的產前遺傳診斷、新生兒篩檢及罕病檢測。最後一類是藥物相關檢測，如藥物不良反應、藥物代謝和抗藥性檢測。

衛福部有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管法）將涉及醫療決策的高風險基因檢測納入管理。根據「特管法」，包括癌症、產前、新生兒、罕見疾病、藥物反應等醫療型的基因檢測必須在醫療機構中執行。但當全基因檢測技術正快速普及，愈來愈多人面臨兩難：恐懼因台灣制度並未完整規範保險公司是否能取得檢測結果，導致自己未來遭「基因歧視」被拒絕投保。

劉北元提醒，保險是人類發揚互助精神的智慧產物，基因檢測對風險評估所帶來的衝擊，可能會讓保險制度失去互助精神。若將基因檢測納入核保考量，對保險風險評估所帶來的衝擊，可能讓保險制度失去互助精神，使保險制度團體性面臨鬆動。金管會和保險局應加強對基因檢測相關數據應用的監管，制定相應政策和法規，規範保險公司是否可使用這些數據進行風險評估？若可使用，其使用的範圍、準則為何？

台北榮總肝膽胃腸科教授級主治醫師吳俊穎也說，將基因檢測結果用於保險評估可能導致「基因歧視」，有基因缺陷的個體即使在健康狀態下，可能無法購買保險或需支付更高保費。他並認為，告知個人未來可能罹患某些疾病，會讓當事人恐慌，民眾應對這些新技術謹慎看待，避免過度依賴檢測結果進行健康管理，或因恐慌濫用醫療資源。