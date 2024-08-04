兆豐、第一金、臺企銀 8日除權息
本周進入公股金融股除權息高峰，包括兆豐金（2886）、第一金（2892）與臺企銀（2834）三家上市金控、銀行股，都選在周四（8日）同一天進行除權息交易，總計牽動超過130萬名股東。股東須留意想要參加配股配息，最晚要在7日買進股票，反之不想參加就要7日前賣股票。
兆豐金控股東會通過去年盈餘分派每股配發1.8元股利，股利配發率約76%，其中現金股息每股1.5元，股票股利每股0.3元，總股利水準創下歷史新高，股利配發率約76%。
第一金去年盈餘分派每股配發0.85元現金股息與0.3元股票股利，合計總股利為每股1.15元，第一金去年全年稅後純益224.61億元，創歷史新高，EPS為1.65元，子公司第一銀行稅後純益215.26億元同創新高。不過，第一金股利配發採保守穩健原則，因此股利配發率約近七成，並未特別拉高。
臺企銀配發每股1.35元股利，股利配發率高達104.6%，在上市銀行股中股利配發率最高，股利水準並創歷史新高。其中，每股現金股息翻倍為每股0.2元，股票股利則是高達每股1.15元，讓小股東、存股族不僅有更多現金股息可收，更可加速累積持有臺企銀的股票數量，擴大投資資產部位。
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