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台灣有錢人多 外銀揭財管成績單：台表現超越全球平均

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
渣打集團今年上半年，全球平均財富管理業務收入年成長27％、第二季成長25％，台灣表現都超越全球平均。聯合報系資料照
渣打集團今年上半年，全球平均財富管理業務收入年成長27％、第二季成長25％，台灣表現都超越全球平均。聯合報系資料照

外銀端出今年台灣財富管理成績單。渣打集團今年上半年，全球平均財富管理業務收入年成長27％、第二季成長25％，台灣表現都超越全球平均，穩穩坐好渣打第三大財富管理市場。

業務全球主管暨 CCO(Chief Client Officer, 客戶長)尚明洋指出，3年前，渣打銀在台灣、新加坡以及香港一起推動鎖定資產超過100萬美元業務，目前台灣已經是渣打第三大財富管理市場，重要性不言可喻。

尚明洋直言，台灣有很多有錢客戶，財富管理耕耘機滙非常大，渣打會採取與香港與新加坡投資當地財管一樣的資源，投入耕耘台灣財管市場上，惟受到法規限制，台灣無法成立家族辦公室以及新加坡獨有的VCC、也就是可以為客戶私人委託而發行私募基金。

滙豐銀則指出，自今年4月開辦財管2.0業務後，截至7月的高資產客戶和卓越理財尊尚新客戶數較去年同期成長近60%，另整體投資與存款的新進資金成長超過70%。

滙豐銀表示，近幾年台灣的財富管理市場快速成長，因此積極爭取集團資源，持續深耕高端財富管理客群。從2022年底開始，已在台北、桃園和台中成立旗艦型財富管理中心，為私人銀行與卓越理財尊尚 (Premier Elite) 的高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務；今年年初，滙豐環球私人銀行也拓展至台中，成立全新業務團隊。著眼於台灣財管市場的發展潛力，今年滙豐銀行還將持續成立財富管理中心，並升級分行，擴編前線客戶關係經理團隊，來滿足日益增加的高端財管需求。

作為台灣第一家獲得「財管2.0」業務許可的外銀子行，滙豐銀行能為高資產客群提供完整且客製化的資產負債管理，增加更多元的投資理財產品，如不受信評限制的債券、未具證券投資信託基金性質的境外基金、客製化境外結構型商品，與OBU 客戶外幣計價台股衍生性金融商品等，也提供完整的保險產品供客戶做資產或傳承規劃，協助客戶提升資金操作彈性，為客戶提供全方位的投資理財服務。

渣打 財富管理

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