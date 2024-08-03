元大銀行木柵分行開幕 藏富城中在地深耕

元大銀行為實現在地深耕的承諾，打造綿密創富服務網絡，將原西門分行業務整合至鄰近的城中分行，並看中木柵區擁有眾多優質住宅和商業及良好的教育資源和文化氛圍，居民對高品質金融服務的需求日益增長，設立木柵分行，為當地居民提供更加便利的金融服務，滿足理財、貸款、保險等多樣需求。

台北市城中地區作為台北市最早發展的區域，曾是早期的金融中心，區內銀行及金融機構林立，對於高端金融的需求殷切。元大銀行城中分行憑藉元大金控集團豐厚的內外部資源，將為台北資深企業家及其家族提供最完整、最有效率且財富代代相傳的全方位理財金融服務，提升服務質量，助力當地企業和居民「藏富城中」，為元大銀行台北市區域布局的一項重要舉措。

元大金控集團以成為國際永續標竿企業為目標，在企業文化與營運策略中融入環境、社會、公司治理（ESG）理念，傳遞「共好」態度給客戶。元大金控今年再獲「2024遠見ESG企業永續獎」肯定，連五年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜。除此之外，元大銀行待客如親，金管會最新公布2024年公平待客評核結果，元大銀行今年榮獲前25％強表揚。而在這通膨高漲的時代，幫助客戶保存資產的價值，進而讓財富增值，是元大銀行永續金融服務具體實現。

為慶祝木柵分行的盛大開幕，元大銀行將於8月2日舉辦喬遷慶祝活動，推出「財神來柵，元大IN木柵，慶開幕」及「歡慶木柵分行開幕好咖薪」等專屬優惠活動，為新客戶提供多項獨享優惠。木柵分行也特別為木柵地區打造「財神柵到，創富列車」活動，邀請貴賓一同打卡各式幸福車站，參加活動者將有機會獲得元大銀行木柵分行開幕好禮三選一。同時，城中分行為慶祝擴大營業，也特別推出「老客戶回娘家活動」活動，符合資格客戶於活動期間至城中分行臨櫃辦理存匯交易(含存/匯款、換匯等)，即可獲得來行好禮，詳情請洽城中分行，名額有限送完為止。

元大銀行表示，誠摯邀請舊雨新知蒞臨木柵分行與城中分行，體驗待客如親的金融體驗，這次開幕與擴大營業活動，不僅是對客戶的感謝和回饋，也是元大銀行在台北市區域佈局和服務質量提升的重要進步。透過這些活動，元大銀行希望能夠幫助客戶搭乘創富列車，累積財富，同時實現「藏富城中」，將這份財富打造成世代流傳的幸福。