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金管會擬鬆綁純網保 學者：看好生態圈向外擴散
日前金管會主委彭金隆指出，將調整數位保險公司申設條件，盼增加業者申設誘因。保險學者指出，隨數位科技讓保險商品產生重大變化，對於主管機關的鬆綁樂觀其成，並指出未來申設業者可能從生態圈擴散出發。
彭金隆先前表示，將調整數位保險公司（純網保）申設條件並於今年底前釋出方案，盼提振業者申設誘因，並期許未來的數位保險公司是「具有狼性的哈士奇」。
一位風險管理與保險學系教授告訴中央社記者，對金管會而言放寬純網保限制是一刀兩面刃，是選擇金融穩健安全還是鼓勵創新發展，但對與金管會鬆綁樂觀其成。
學者進一步指出，傳統保險業者已能承作許多簡單商品，純網保若要成長壯大，並非易事，若能異業結盟當然最好，然而讓科技IT人才主導保險卻又面臨更多風險。
另一位金融學者認為，純網保商品是與現有的網路保險區隔開來，避免與產險、強制險、意外險、旅平險、住宅險等傳統商品重疊。
學者表示，短期、碎片型保險可能更符合純網保商品的發展方向，例如民眾出遊租車時，若有類似僅覆蓋行駛期間的短期保險，讓民眾透過網路或是app立刻下單投保，投保時程短、保費低廉、投保便捷等，都是純網保是未來可探索的領域。
學者補充，未來純網保可能擴散的場景包含短期駕車、智慧醫療、運動賽事等場景。
至於會有哪些業者來申設，學者指出，未來金融創新科技公司最可能來申請，因為需要區塊鏈、人工智慧等技術支援；至於傳統保險公司轉投資設立純網保的機率較低，除非與金融科技公司合作。
學者補充，純網保恐走上像純網銀開業前期虧損的道路，因初期投入成本高；但未來也可能純網銀與純網保之間合作，進一步擴展生態圈。
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