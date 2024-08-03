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培養員工成減碳小尖兵 金控陸續導入內部碳定價機制

中央社／ 台北3日電
台灣多家金控業者陸續試行內部碳定價機制，國泰金與玉山金將減碳成本訂定每噸約100美元。國泰金控／提供
台灣多家金控業者陸續試行內部碳定價機制，國泰金與玉山金將減碳成本訂定每噸約100美元。國泰金控／提供

淨零轉型浪潮來襲，台灣多家金控業者陸續試行內部碳定價機制，依據業者最新揭露2023年永續報告書，國泰金與玉山金將減碳成本訂定每噸約100美元，第一金則是近3年每公噸新台幣4700元，業者表示，將排碳隱形成本反映在營運數字，落實減碳行動，形塑每個員工皆是減碳小尖兵的觀念。

所謂內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP），是指企業訂定自身的碳排放價格，作為向內部各單位收取碳排放費用的基準，促使企業在排放量上自我節制，推動更低碳的營運、生產流程、研發技術，或重新調整內部供應鏈。

元大金早在2020年導入內部碳定價機制，在2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書中指出，集團以每噸新台幣1500元做為內部碳價的價格，2023年內部碳價試行期間，集團每單位營收排碳量較基準年2020年減量 10.4%，高於最初設定8%的減碳目標，整體減碳量為 1590.9噸，等同碳價約238萬元。

元大金表示，透過內部碳定價機制讓隱形的碳排放成本反映在營運成本上，藉此積極管理並逐步降低集團碳排放量。

國泰金在2023年起開始籌備並施行內部碳定價專案，國泰集團計算出每噸二氧化碳減碳成本逾100美元，並由子公司國泰人壽優先導入，透過舉辦節電減碳活動導入內部碳定價機制，活動共減碳343噸、累計485萬元的碳費基金。

國泰金說明，提撥部分碳費基金作為減碳單位的獎勵金，鼓勵所有內外勤員工在工作日常落實節能減碳；同時碳費基金也運用於購置碳權、綠建築認證等專案。

根據國泰金綠色能源2023年成果顯示，透過將內部碳定價機制導入節電競賽，國壽節電量達70萬度、減碳量約343噸二氧化碳；國泰世華銀則是節電約54.2萬度、減碳量為268噸。

國泰金表示，透過碳定價機制影響員工行為，2024年持續施行節電競賽納入內部碳費機制，並將此機制擴散至全集團。

第一金2023年永續報告書則提到，子公司第一銀行配合內部碳定價政策，辦理國內營業單位碳管理及節電競賽，2021年至2023年3年節電競賽累計達135.98萬度，累計減碳約685噸二氧化碳。

第一金指出，以近3年每公噸減碳成本為4700元計算，節省約322萬元營運成本，至於未達減碳目標的營業單位則發給碳定價報告，除了解超額碳排應支出的費用外，並要求提出減碳計畫。

玉山金在2023年永續報告書指出，2024年在台據點均推動內部碳定價，將排碳成本納入日常營運，使各單位意識到須將碳排放視為成本，藉此引導各部門建立碳排管理作為。

玉山金計算每噸二氧化碳減碳成本單價為每噸100美元，玉山金表示，透過影子價格方式進行碳費揭露， 並且採取隨碳徵收的計費方式，提醒各部門預估次年度碳費預算；當碳排放量愈小，付出的成本就愈少，讓各單位必須採取行動來降低碳費成本，進而改變員工行為。

碳排與碳盤查範圍有範疇一（Scope 1）、範疇二（Scope 2）與範疇三（Scope 3），共3種定義。

範疇一為直接排放，指企業或組織直接產生的碳排。範疇二為間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三（Scope 3）是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。至於金控業碳盤查範圍多半為範疇一與二。

國泰金 減碳

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