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央行定存單劇減 資金水位趨緊

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

被視為國內「資金大水庫」的中央銀行定存單餘額水位持續大降。央行資料顯示，與二○二一年五月的歷史高點相較，逾三年來，央行定存單餘額劇減一點九六兆元；對此，大型國銀主管表示，關鍵主因就是央行採取緊縮貨幣政策，使國內的爛頭寸減少，央行自然也不用再發這麼多的定存單來沖銷游資。

央行統計顯示，央行定存單餘額從去年同期的八兆二二八一點七億元，下滑至昨日的七兆五七○五億元、累計大減六五七六億元。

與二○二一年五月的歷史新高九兆五三一五億元相較，逾三年來，央行定存單餘額累計劇減一點九六兆元。

國銀主管指出，隨著我國央行連續升息、調升存準率，國內爛頭寸水位大降，超低利率環境不再；況且，即使美國、英國等先進國家吹起降息風潮，通膨水準偏高的台灣暫時也難以跟上，預料今年底前，市場資金環境都將維持偏緊基調。

回顧二○二一年五月，大量資金湧向台灣等亞洲新興市場，促使主要國家股市、房市等資產價格上漲，為避免資金過度浮濫，央行大舉回收游資，央行定存單餘額一度飆上九兆五三一五億元，創下歷史新高。

二○二二年三月起，央行為壓制通膨氣焰，啟動升息循環緊縮貨幣，促使二○二二年底，央行定存單餘額減至八兆四二五五點五五億元；二○二三年八月，央行定存單餘額約在八兆二二八一點七億元，到昨天則是減至七兆五七○五億元。

銀行主管表示，近年來除央行連續升息外，熱錢也持續賣股匯出，致國內資金水位大降，長期以來台灣的超低利率環境，顯然是回不去了。

主管 通膨 餘額

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