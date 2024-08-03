亞洲股市昨（2）日全面崩跌，科技股成重災區，亞洲匯市卻是各走各路、升貶互見；其中，台灣與韓國猶如「難兄難弟」，昨天兌美元匯率分別貶值0.17%與0.26%，其餘亞洲貨幣包括日圓、人民幣與星元則是強勢挺升，明顯「兩樣情」。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.05%，但主要貨幣走勢分歧，歐元匯率微幅升值0.01%，股市重挫的台灣與南韓匯率跟著貶，但股市狂瀉的日本，匯率卻逆勢升值。

匯銀主管解釋，日股重挫、日圓匯率強升，主要是受到利差交易盛行的影響。當全球股市下殺時，利差交易者會出脫手中投資部位、回補日圓，進而帶動日圓匯率升值。

相較台股、日股與韓股，股市跌勢較輕的中國大陸、新加坡，昨天匯率不貶反升。央行數據指出，星元匯率昨天升值0.33%，人民幣匯率升值0.4%。

央行數據指出，今年來，國際美元仍是一枝獨秀、累計升幅達2.87%。

放眼主要亞幣，新台幣匯率今年來貶值6.34%，仍為「最弱亞幣」，主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶值5.99%居次，日圓匯率貶幅已縮至5.23%，人民幣與星元匯率較抗跌，分別貶值1.71%與1.12%。

台灣、南韓和日本股市昨天全面走跌，主要是全球科技股崩跌和美國經濟疲弱所致。匯銀主管分析，美國經濟放緩恐超出預期，加上美國科技巨擘獲利令人失望、地緣政治緊張局勢衝擊市場情緒等，都是釀成亞洲股災關鍵。