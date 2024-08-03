快訊

就業報告弱引發衰退擔憂…道瓊崩逾600點 那指跌2.43%、英特爾重挫26%

台韓貨幣 難兄難弟

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
亞洲匯市各走各路、升貶互見；其中，台灣與韓國猶如「難兄難弟」。 （路透）
亞洲匯市各走各路、升貶互見；其中，台灣與韓國猶如「難兄難弟」。 （路透）

亞洲股市昨（2）日全面崩跌，科技股成重災區，亞洲匯市卻是各走各路、升貶互見；其中，台灣與韓國猶如「難兄難弟」，昨天兌美元匯率分別貶值0.17%與0.26%，其餘亞洲貨幣包括日圓、人民幣與星元則是強勢挺升，明顯「兩樣情」。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.05%，但主要貨幣走勢分歧，歐元匯率微幅升值0.01%，股市重挫的台灣與南韓匯率跟著貶，但股市狂瀉的日本，匯率卻逆勢升值。

匯銀主管解釋，日股重挫、日圓匯率強升，主要是受到利差交易盛行的影響。當全球股市下殺時，利差交易者會出脫手中投資部位、回補日圓，進而帶動日圓匯率升值。

相較台股、日股與韓股，股市跌勢較輕的中國大陸、新加坡，昨天匯率不貶反升。央行數據指出，星元匯率昨天升值0.33%，人民幣匯率升值0.4%。

央行數據指出，今年來，國際美元仍是一枝獨秀、累計升幅達2.87%。

放眼主要亞幣，新台幣匯率今年來貶值6.34%，仍為「最弱亞幣」，主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶值5.99%居次，日圓匯率貶幅已縮至5.23%，人民幣與星元匯率較抗跌，分別貶值1.71%與1.12%。

台灣、南韓和日本股市昨天全面走跌，主要是全球科技股崩跌和美國經濟疲弱所致。匯銀主管分析，美國經濟放緩恐超出預期，加上美國科技巨擘獲利令人失望、地緣政治緊張局勢衝擊市場情緒等，都是釀成亞洲股災關鍵。

人民幣匯率 日圓匯率 美國經濟

延伸閱讀

日股連續兩日崩跌逾千點 觀望還是進場接？

科技股財報慘兮兮 美股期指大跌、台積電ADR盤前跌約4％

奧運射箭／戴宇軒最後4箭連射滿分 南韓觀眾看得緊張兮兮

奧運射箭／南韓差點讓煮熟的鴨子飛了 雷千瑩說後面有嚇到他們

相關新聞

央行定存單劇減 資金水位趨緊

被視為國內「資金大水庫」的中央銀行定存單餘額水位持續大降。央行資料顯示，與二○二一年五月的歷史高點相較，逾三年來，央行定...

台韓貨幣 難兄難弟

亞洲股市昨（2）日全面崩跌，科技股成重災區，亞洲匯市卻是各走各路、升貶互見；其中，台灣與韓國猶如「難兄難弟」，昨天兌美元...

台股崩跌台幣只貶5.5分 股匯脫鉤原因與美降息氛圍有關

股匯脫鉤，台北股市2日崩跌千點，創史上最大跌點，但新台幣對美元匯率以32.817兌一美元收盤，貶值5.5分，成交量24....

台股史上最大跌點！新台幣僅貶5.5分 交易員揪1點：不排除下周續挫

美股全面重挫，亞股也全盤皆墨，台股狂洩逾千點，創史上最大跌點，外資也創紀錄大砍966億元，儘管新台幣匯率相對有撐，今天收...

新台幣貶5.5分 收32.817元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.817元，貶5.5分，成交金額18.02億美元

響應反詐騙！凱基證券受邀證交所 分享多管道防詐行動

凱基證券積極配合金管會金融資安行動方案2.0，持續落實推動反詐騙宣傳，近日與證交所攜手合作，由凱基證券電子商務部主管鄭嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。