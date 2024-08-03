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外資大舉匯出…央行戰熱錢 力守33元關

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行與熱錢「你來我往」積極對作，展現鎮守匯率33元「山海關」的魄力。 聯合報系資料照
中央銀行與熱錢「你來我往」積極對作，展現鎮守匯率33元「山海關」的魄力。 聯合報系資料照

亞洲股災來襲、台股狂瀉千點，中央銀行繃緊神經，昨（2）日全天緊盯盤面，並與熱錢「你來我往」積極對作，展現鎮守匯率33元「山海關」的魄力。匯銀主管透露，央行「分分秒秒」盯住盤面調控匯價，這也是台股下殺千點，新台幣匯率收盤卻只貶5.5分、收在32.817元的關鍵主因。

匯銀主管說，外資昨天把台股當成提款機，大舉拋售股票後再瘋狂匯出，估計一天匯出金額約12億美元，為避免外資落跑潮令新台幣匯率貶勢失控，央行全天進場調節，估計賣匯金額超過10億美元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行大戰熱錢，上演「你買我賣」戲碼，促使匯市昨天締造24.92億美元成交巨量。

匯銀主管昨天驚呼：「很久沒看到央行態度這麼堅決了。」儘管前天也見到央行進場調節身影，但僅蜻蜓點水、意思意思而已，昨天一反常態，在幾個關鍵價位前布下重重美元賣單、抑制新台幣匯率貶幅，展現許久未見的鐵腕作風。

匯銀主管說，以昨天盤勢來看，外資恐怕還沒賣完，股市這波修正也還沒那麼快走到盡頭，因此新台幣匯率短期內仍將偏弱盤整，不排除有挑戰33元整數大關的機會。

但是，央行昨天砸下真金白銀展現捍衛匯市穩定的決心，令市場刮目相看，研判新台幣33元整數關卡恐怕沒那麼容易被攻破。

匯銀主管說，市場憂心美國經濟「硬著陸」，加上美國科技股財報不如預期，以及中東地緣政治風險升溫，是釀成亞洲股災主因；美國昨晚公布的非農就業數據同樣遜於預期，是否在全球股市引發新一波賣壓，仍須密切觀察。

全球股市崩跌、台股也在劫難逃。台積電和鴻海等電子權值股昨天紛紛重挫，AI概念股下殺，類股全倒，終場崩跌1,004點，創收盤最大跌點紀錄，終場收在21,638點。

外資昨天賣超台股944.3億元，賣超金額同樣為史上最大。

台幣匯率 央行 新台幣

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