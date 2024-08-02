響應反詐騙！凱基證券攜手證交所 分享多管道防詐行動

凱基證券積極配合金管會金融資安行動方案2.0，持續落實推動反詐騙宣傳，近日與證交所合作，由凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶擔任講師，分析台灣常見的投資詐騙樣態，並以實務的角度分享凱基證券遏止投資詐騙的行動方案。

同時，凱基證券除與警政署刑事警察局合作推出防詐宣導影片，上架官方「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道宣傳外，並至多所大專院校進行防詐宣導說明，透過不同平台及管道，持續強化投資人識詐能力。

有鑑於新型態詐騙猖獗，凱基證券董事會及經營管理層相當重視反詐騙的議題，規劃成立跨部門防詐小組與「快速防詐通報溝通機制」，包括將統一通報、辨識機制、處理回饋等，納入公平待客暨防詐計畫，建立組織內橫向溝通管道等。

此外，凱基證券設有專屬電話號碼發送OTP簡訊讓客戶可明確辨識，來防堵網路犯罪集團透過假冒金融機構發送釣魚簡訊，誤導民眾至偽裝網站騙取用戶資訊。

凱基證券並於官網建立「反詐騙行動站」提供遇詐騙之因應方法與相關資源，及設置「反詐騙諮詢專線與電子信箱」，提供更多元的防詐騙諮詢管道。凱基證券透過內外部多重管道，全面提醒第一線同仁及客戶留意詐騙手法資訊，保障投資人的交易安全。

防範投資詐騙行動方案當中，於客戶投資過程時阻止詐騙亦是相當重要的一環，凱基證券接獲高雄市警局來函表揚高雄七賢分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷提問成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功，展現深化第一線同仁教育訓練的成效。

凱基證券持續落實「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化，並將實踐金融平權理念及保護投資人防範詐騙的精神深植所有同仁DNA，致力打造安全友善之金融交易環境，攜手投資人邁向富足人生。