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台股崩跌台幣只貶5.5分 股匯脫鉤原因與美降息氛圍有關

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股崩跌千點，台匯收盤僅小貶5.5分。路透
台股崩跌千點，台匯收盤僅小貶5.5分。路透

股匯脫鉤，台北股市2日崩跌千點，創史上最大跌點，但新台幣美元匯率以32.817兌一美元收盤，貶值5.5分，成交量24.92億美元，貶得沒有特別多，交易量也未爆量。

台匯雖然又貶回32.8元價位，且午盤後最多大貶1.3角，下探32.887兌一美元價位，但尾盤貶值幅度大為收斂，匯銀人士指出，台股多方看來是節節敗退，理論上台幣應該有一波很大的貶值壓力，但事實上只有小貶而已，但由於其他亞幣的升值，從這個角度來看，其實台幣貶值幅度還是比較大。

根據央行統計，美元指數下跌0.05％、日圓升值0.44％、越南盾升值0.02％、人民幣升值0.4％、新加坡幣升值0.33％，除了新台幣貶值0.17％外，韓元也貶值0.26％。

匯銀人士指出，由於美國降息氛圍逐漸濃厚，美元將因Fed降息而轉弱，面對美元不再強勢的未來，出口商的美元賣壓與外資匯出對新台幣的壓力互抵，由於亞幣多數升值，也化解部分新台幣的貶值壓力，央行也出手做了調節。

年初根本很難想像會貶到32.8價位，今年年初新台幣對美元匯率30、31價位時，難以想像現在貶到32.8，匯銀認為，從技術面來看，台匯貶值32.8就會面臨壓力，暫時觀察32.850支撐。

不過，外資2日在台股狂賣966億元，創史上單日最大賣超金額，後續若匯出，對台匯造成的殺傷力值得關注。

113年8月2日主要貨幣對美元升貶幅度。圖／央行提供
113年8月2日主要貨幣對美元升貶幅度。圖／央行提供

匯率 台股 新台幣 美元 降息

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